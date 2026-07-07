Ολυμπιακός: Δανεικός στη Ρίο Άβε ο Νασιμέντο

Ο Ντιόγκο Νασιμέντο επιστρέφει στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, έναν χρόνο μετά την αποχώρησή του από την Primeira Liga. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρίο Άβε, η οποία ήρθε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής θα αγωνιστεί ξανά στα γήπεδα της χώρας του, αυτή τη φορά με τη φανέλα της Ρίο Άβε, έχοντας ως στόχο να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να επιστρέψει σε σταθερό αγωνιστικό ρόλο.

Ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει τον Νασιμέντο το περασμένο καλοκαίρι από τη Βιζέλα, καταβάλλοντας περίπου τέσσερα εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του.

Οι «ερυθρόλευκοι» επένδυσαν στο ταλέντο του Πορτογάλου χαφ, θεωρώντας πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και δυνατότητα να εξελιχθεί μέσα από την παρουσία του στην ομάδα.

Παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν, ο Ντιόγκο Νασιμέντο δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει σταθερή θέση στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.