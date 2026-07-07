007 First Light: Ο James Bond επέστρεψε, αυτή τη φορά όπως του άξιζε

Ποιο είναι το πρώτο videogame που σκέφτεσαι όταν ακούς James Bond; Για τους πιο πρόσφατους Quantum of Solace ή Blood Stone, για τους παλιότερους Everything or Nothing ή Nightfire, για όλους όμως παρέα κανένα δεν ξεπερνά το αθάνατο GoldenEye 007 του Nintendo 64. Ένα videogame που για πολλούς δεν είναι απλώς το κορυφαίο παιχνίδι James Bond, αλλά ένα από τα σημαντικότερα FPS όλων των εποχών.

Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, κάθε νέο Bond game έμπαινε αναπόφευκτα στη σκιά του. Κάποια ήταν διασκεδαστικά, κάποια αξιοπρεπή και αρκετά... καλύτερα να ξεχαστούν. Κανένα όμως δεν κατάφερε να σε κάνει να νιώσεις πραγματικά ότι είσαι ο James Bond. Στο σήμερα, όμως, ενδέχεται αυτό να έχει αλλάξει.

Το 007 First Light, η σύγχρονη έκδοση του Bond, το videogame που αποφάσισε να πάρει πάνω του το reboot του 007 και να ρίξει φως στα origins του πιο διάσημου όπλου της Αυτού Μεγαλειότητας, δεν έρχεται απλώς να αναστήσει το franchise στα videogames, αλλά να κοιτάξει στα μάτια το GoldenEye. Και, όσο ιεροσυλία κι αν ακούγεται για όσους μεγάλωσαν με το Nintendo 64, σε αρκετά σημεία καταφέρνει ακόμη και να το ξεπεράσει.

Επιτέλους γίνεσαι Bond και μαθαίνεις για αυτόν

Η μεγαλύτερη επιτυχία της IO Interactive δεν είναι ούτε τα εντυπωσιακά γραφικά που δεδομένα θα υπήρχαν, ούτε και οι κινηματογραφικές σκηνές δράσης, αλλά ότι κατάλαβε κάτι που σχεδόν όλοι οι προηγούμενοι δημιουργοί αγνόησαν.

Ο James Bond δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος που πυροβολεί, αλλά εκείνος που θα φορέσει σμόκιν ενώ όλοι οι υπόλοιποι εμφανίζονται με tactical gear. Θα φλερτάρει πριν ξεκινήσει η αποστολή, θα αυτοσχεδιάσει όταν όλα πάνε στραβά και θα βγει ζωντανός επειδή σκέφτεται γρηγορότερα από τους αντιπάλους του. Και για πρώτη φορά ένα παιχνίδι αποτυπώνει αυτή την αίσθηση σχεδόν τέλεια. Ακόμα και αν χειρίζεσαι έναν Bond πριν γίνει καν αυτός γίνει ο Bond

Αντί να αντιγράψει κάποια κινηματογραφική ιστορία, η IO Interactive έκανε το πιο έξυπνο δυνατό βήμα, μας παρουσιάζει έναν νεαρό James που ακόμη εκπαιδεύεται στην MI6. Δεν είναι ακόμα 00, είναι μεν χαρισματικός και πανέξυπνος, αλλά αλαζόνας και απείθαρχος. Έχει αυτοπεποίθηση, όμως δεν έχει μάθει ακόμη ότι κάθε λάθος μπορεί να κοστίσει μια αποστολή και πολλές ζωές.

Στον ρόλο του νεαρού Bond, o Patrick Gibson αποδίδει εξαιρετικά αυτή τη μεταβατική περίοδο του χαρακτήρα, ενώ υπάρχουν στοιχεία από τον Daniel Craig, τη γοητεία του Roger Moore, την ψυχραιμία του Sean Connery και την ένταση του Timothy Dalton. Παρ' όλα αυτά, δεν μιμείται κανέναν, αλλά έχει δημιουργήσει τον δικό του Bond, ο οποίος για να μιλήσουμε με όρους παιχνιδιού, φέρνει σε Hitman, λίγο Splinter Cell και κυρίως Uncharted.

Από τη στιγμή, άλλωστε, που ανακοινώθηκε πως το παιχνίδι αναπτύσσεται από την IO Interactive, όλοι περιμέναμε ένα ακόμη Hitman με σμόκιν, αλλά για καλή μας τύχη δεν ήταν μόνο αυτό.

Σαφώς και υπάρχουν μεταμφιέσεις, μυστικοπάθειες, μυστικές διεισδύσεις, παρακολούθηση συνομιλιών και σαμποτάζ συστημάτων ασφαλείας. Όμως η δράση δεν σε αναγκάζει να είσαι αόρατος. Διότι αν το σχέδιο καταρρεύσει -να είσαι σίγουρος, θα καταρρεύσει- το παιχνίδι δεν σε τιμωρεί, αλλά σε ενθαρρύνει να αυτοσχεδιάσεις, όπως θα έκανε ο ίδιος ο Bond.

Κάπου εκεί εμφανίζονται επιρροές από Uncharted, Batman Arkham, Splinter Cell, ακόμη και Assassin's Creed, δημιουργώντας ένα gameplay που δύσκολα σε αφήνει να βαρεθείς.

Αποστολές κινηματογραφικού επιπέδου

Το παιχνίδι αλλάζει συνεχώς σκηνικό, παίζοντας ανάμεσα σε πολυτελή ξενοδοχεία, κάστρα, πολύβουες αγορές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μυστικές βάσεις και ταράτσες ουρανοξυστών που συνθέτουν ένα ταξίδι που δεν επαναλαμβάνεται ποτέ.

Γενικώς η φάση θα μπορούσε να είναι και λίγο GTA, με την έννοια ότι συλλέγεις πληροφορίες πίνοντας ένα ποτό σε κάποιο exclusive resort, ύστερα επόμενη τρέχεις να ξεφύγεις από μια έκρηξη, πηδώντας από κινούμενα οχήματα. Όπως ακριβώς συμβαίνει σε μια καλή Bond ταινία.

Στα υπόλοιπα θετικά είναι ότι τα gadgets δεν έχουν συμπληρωματικό ρόλο, όπως στην περίοδο του Daniel Craig έχουν ξανά λόγο ύπαρξης Ρολόγια με ειδικές δυνατότητες, hacking συσκευές, smoking gadgets, μέχρι και πειραματικός εξοπλισμός υπάρχει.

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Επιτέλους, τα gadgets δεν υπάρχουν απλώς για να θυμίζουν τον Q, αλλά μπορούν να αλλάξουν εντελώς τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώνεις κάθε αποστολή. Με λίγα λόγια, θες-δεν θες, θα μάθεις να τα χρησιμοποιείς. Όλα!

Την ίδια ώρα, η ορχηστρική επένδυση αποπνέει James Bond από την πρώτη νότα, ενώ το τραγούδι First Light της Lana Del Rey θα μπορούσε άνετα να συνοδεύει οποιαδήποτε κινηματογραφική περιπέτεια του 007.

Είναι καλύτερο από το GoldenEye;

Η ερώτηση μοιάζει σχεδόν ιερόσυλη, καθώς το GoldenEye 007 δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, αλλά κάτι σχεδόν επαναστατικό. Κάτι σαν ανάμνηση, ίσως και ο λόγος που τα παιδιά των ‘90s λάτρεψαν τον 007 και έλιωσαν με το multiplayer, διαμορφώνοντας μια ολόκληρη γενιά gamers.

Όμως, αν αφήσουμε για λίγο στην άκρη τη νοσταλγία και κρίνουμε αποκλειστικά το αποτέλεσμα, τότε το 007 First Light έχει πολύ σοβαρά επιχειρήματα, αν και θα έπρεπε να λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν τις δυνατότητες της κάθε εποχής (μιλάμε για δύο παιχνίδι που κυκλοφόρησαν με διαφορά σχεδόν 30 χρόνων).

Το 007 First Light ωστόσο με βάση την εμπειρία μας, έχει οριακά καλύτερη ιστορία, σαφώς πιο ολοκληρωμένο gameplay, σύγχρονη (σχεδόν κινηματογραφική) σκηνοθεσία και κυρίως ελευθερία.

Πάνω από όλα όμως σου δίνει την εντύπωση ότι μαζί με τον Bond που βλέπεις να χτίζεται μπροστά σου, ότι τον μαθαίνεις και εσύ πολύ καλύτερα από πριν. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που μπορεί να δεχτεί οποιοδήποτε παιχνίδι βασίζεται στον διασημότερο κατάσκοπο του κόσμου.

Μετά από σχεδόν τριάντα χρόνια, ο θρόνος του GoldenEye 007 δεν μοιάζει πλέον τόσο ασφαλής. Ίσως, τελικά, να βρέθηκε ο διάδοχός του. Μετά από τόσα χρόνια καιρός ήταν.

Το 007 First Light, το νέο origin story του James Bond κυκλοφόρησε επίσημα στις 27 Μαΐου 2026 από την IO Interactive και είναι διαθέσιμο για PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 και PC.