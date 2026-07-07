Ο Γιόκιτς μένει στο Ντένβερ με το ακριβότερο συμβόλαιο της ιστορίας

Ο Νίκολα Γιόκιτς έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για το μέλλον του, εκφράζοντας την επιθυμία του να παραμείνει στους Ντένβερ Νάγκετς μέχρι το τέλος της καριέρας του. Ο Σέρβος σούπερ σταρ δεν έκρυψε πως η προτεραιότητά του είναι η παραμονή στην ομάδα που τον ανέδειξε, αρκεί να υπάρξει συμφωνία και από την πλευρά του συλλόγου.

«Η σκέψη και η επιθυμία μου είναι να συνεχίσω στο Ντένβερ. Πιθανότατα θα υπογράψω την επόμενη σεζόν, για καθαρά επαγγελματικούς λόγους. Θα ήθελα να βρίσκομαι εδώ για το υπόλοιπο της ζωής μου, αλλά αυτό εξαρτάται και από την ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιόκιτς.

Εφόσον ο «Τζόκερ» αποφασίσει να περιμένει μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει ένα μυθικό συμβόλαιο που θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο στο NBA.

Ο Γιόκιτς έχει ήδη εξασφαλισμένα 59 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2026/27, ενώ υπάρχει και player option ύψους 62,8 εκατομμυρίων δολαρίων για την αγωνιστική περίοδο 2027/28.

Από τις 14 Ιουνίου είχε τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί τετραετή επέκταση συμβολαίου αξίας περίπου 278 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, αν επιλέξει να περιμένει, θα μπορεί να υπογράψει πενταετή συμφωνία που αναμένεται να αγγίξει τα 359,5 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που θα αποτελέσει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του NBA.

Με μια τέτοια συμφωνία, τα συνολικά έσοδα του Γιόκιτς από την καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου θα μπορούσαν να φτάσουν περίπου τα 724 εκατομμύρια δολάρια.