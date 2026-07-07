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Παναθηναϊκός: Ξεκινά η διάθεση για τα εισιτήρια διαρκείας στις θύρες 17Α και 17Β

Στον... αέρα τα εισιτήρια διαρκείας στις θύρες 17Α και 17Β.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Ξεκινά η διάθεση για τα εισιτήρια διαρκείας στις θύρες 17Α και 17Β
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Ξεκινά κι επίσημα την Τρίτη 17 Ιουλίου η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Παναθηναϊκού για τις θύρες 17Α και 17Β.

Όπως έχει γίνει γνωστό η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη των «πράσινων», Γιάννη Αλαφούζου.

Παράλληλα όσοι προμηθευτούν τα συγκεκριμένα εισιτήρια εξασφαλίζουν σειρά προτεραιότητας για την απόκτηση εισιτηρίου διαρκείας στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Η ανακοίνωση

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από την Τρίτη τίθενται προς διάθεση εισιτήρια διαρκείας και στις θύρες 17Α και 17Β, με τιμή 280 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι για την αγορά εισιτηρίου διαρκείας από φιλάθλους άνω των 18 ετών απαιτείται η ιδιότητα μέλους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Η απόκτηση εισιτηρίου διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026/27 εξασφαλίζει τη σειρά προτεραιότητας για την απόκτηση εισιτηρίου διαρκείας στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό από τη σεζόν 2027/28, σύμφωνα με τους όρους διάθεσης. Οι πρώτοι 9.000 νέοι κάτοχοι διαρκείας εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία προτεραιότητας, ενώ στις θύρες 17Α και 17Β θα διατεθούν συνολικά 2.500 θέσεις.

Για λόγους ισονομίας, οι φίλαθλοι που έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήριο διαρκείας και επιθυμούν να αποκτήσουν εισιτήριο στις θύρες 17Α ή 17Β θα έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν το υφιστάμενο εισιτήριό τους.

Για την έναρξη της διαδικασίας θα πρέπει να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο Τμήμα Εισιτηρίων, στη διεύθυνση info@paotickets.gr, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους, τον ΑΜΚΑ και τους κωδικούς Gov.gr Wallet.

Μετά την υποβολή του αιτήματος θα πραγματοποιηθεί η ακύρωση του υφιστάμενου εισιτηρίου διαρκείας και η επιστροφή του ποσού της αρχικής συναλλαγής. Στη συνέχεια, ο φίλαθλος θα μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση νέου εισιτηρίου διαρκείας για τις θύρες 17Α ή 17Β, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

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