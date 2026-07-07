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Παναθηναϊκός: Οι πιθανοί αντίπαλοι στους ομίλους του Champions League

Οι «πράσινοι» έμαθαν τους πιθανούς αντιπάλους του στο Champions League του βόλεϊ.

Παναθηναϊκός: Οι πιθανοί αντίπαλοι στους ομίλους του Champions League
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Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή του στο Champions League βόλεϊ ανδρών, καθώς μετά την κατάκτηση του νταμπλ εξασφάλισε την παρουσία του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια.

Η ευρωπαϊκή πορεία των «πράσινων» θα αρχίσει να παίρνει μορφή στις 15 Ιουλίου, όταν θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των ομίλων του Champions League. Την ίδια ημέρα θα γίνουν και οι κληρώσεις για τις υπόλοιπες διοργανώσεις της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βόλεϊ.

Ο Παναθηναϊκός θα μάθει τους τρεις αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη φάση των ομίλων, με στόχο να πραγματοποιήσει μια ανταγωνιστική πορεία στην επιστροφή του στην ελίτ του ευρωπαϊκού βόλεϊ.

Η αυλαία της φάσης των ομίλων είναι προγραμματισμένη να ανοίξει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για τις ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

1ο γκρουπ: Περούτζια, Λούμπε Τσιβιτανόβα, Βάρτα Ζαβιέρτσιε, ΛΟΥΚ Λούμπλιν, Μπερλίν Ρισάικλινγκ

2ο γκρουπ: Βερόνα, Πρότζεκτ Βαρσοβίας, Ζιράατ Μπανκ Άγκυρας, Γαλατασαράι, Λίνεμπουργκ

3ο γκρουπ: Τουρ VB, Μονπελιέ, Μαασέικ, Καρλοβάρσκο, Παναθηναϊκός

4ο γκρουπ: Τρεντίνο, Γκουάγκουας Λας Πάλμας, Ντιναμό Βουκουρεστίου, Νικητής προκριματικών, Νικητής προκριματικών

Οι ομάδες των προκριματικών: Χάρτμπεργκ, Χιλασεντίτσι Μπακού, Νάπρεντακ, Λέφσκι Σόφιας, Μλάντοστ Ζάγκρεμπ, Παφιακός, Κάποσβαρ, Στιπ, Όριον, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Λιουμπλιάνα.

Οι ημερομηνίες της φάσης των ομίλων

  • 1η αγωνιστική: 8-10 Δεκεμβρίου
  • 2η αγωνιστική: 5-7 Ιανουαρίου
  • 3η αγωνιστική: 19-21 Ιανουαρίου
  • 4η αγωνιστική: 26-28 Ιανουαρίου
  • 5η αγωνιστική: 9-11 Φεβρουαρίου
  • 6η αγωνιστική: 17 Φεβρουαρίου
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