Αμορίμ... καλεί Καρέτσα - «Μπάσιμο» της Μίλαν για τον διεθνή άσο

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με τη Μίλαν να εμφανίζεται αποφασισμένη να διεκδικήσει την απόκτησή του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι «ροσονέρι» παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του 19χρονου μεσοεπιθετικού και, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, έχουν ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες διερευνητικές επαφές, εξετάζοντας τις προϋποθέσεις για μια πιθανή μεταγραφή.

Ο Αμορίμ τον έχει ξεχωρίσει εδώ και χρόνια

Καθοριστική φαίνεται πως είναι η επιθυμία του Ρούμπεν Αμορίμ να συνεργαστεί με τον νεαρό Έλληνα διεθνή.

Ο Πορτογάλος τεχνικός εκτιμά ιδιαίτερα τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Καρέτσα, τον οποίο παρακολουθεί εδώ και αρκετά χρόνια, ήδη από τη θητεία του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και αργότερα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στο πρόσωπό του βλέπει έναν ποδοσφαιριστή με δημιουργία, ταχύτητα και ποδοσφαιρική ωριμότητα, στοιχεία που θεωρεί πως μπορούν να προσφέρουν σημαντικές λύσεις στο επιθετικό παιχνίδι της Μίλαν.

Η Γκενκ ανεβάζει τον πήχη

Παρά το έντονο ενδιαφέρον, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν θεωρείται. Η Γκενκ δεν δείχνει διάθεση να παραχωρήσει έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της χωρίς ένα ιδιαίτερα υψηλό αντάλλαγμα.

Οι Βέλγοι κοστολογούν τον Καρέτσα μεταξύ 40 και 45 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντανακλά τόσο τη νεαρή ηλικία του όσο και τη θεαματική αγωνιστική του εξέλιξη.

Ο Καρέτσας πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Γκενκ, αποτελώντας έναν από τους πιο παραγωγικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας. Σε 49 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις σημείωσε τρία γκολ και μοίρασε 17 ασίστ, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ευρωπαϊκής αγοράς.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο, η Μίλαν έχει ήδη βάλει τον νεαρό άσο πολύ ψηλά στη μεταγραφική της λίστα, ενώ ο αποκλεισμός της Γκενκ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ενδέχεται να επηρεάσει τις εξελίξεις και να ανοίξει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις.