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Ηρακλής: «Ναυάγιο» με Ινσίνιε - Εκεί καταλήγει ο Ιταλός φορ

Ο Λορέντσο Ινσίνιε έριξε... άκυρο στον Ηρακλή.

Ηρακλής: «Ναυάγιο» με Ινσίνιε - Εκεί καταλήγει ο Ιταλός φορ
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Ο Ηρακλής επέμεινε πολύ, προκειμένου να αποσπάσει τη θετική απάντηση του Λορέντσο Ινσίνιε και να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο όλα δείχνουν ότι η υπόθεση πήρε αρνητική τροπή.

Συγκεκριμένα ο έμπειρος Ιταλός επιθετικός σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα καταλήγει στη Σαμπντόρια, καθώς ο 35χρονος φορ βρίσκεται στην Ιταλία και περνάει ιατρικά.

Κάπως έτσι ο «Γηραιός» είναι αναγκασμένος να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής.

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