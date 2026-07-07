Ηρακλής: «Ναυάγιο» με Ινσίνιε - Εκεί καταλήγει ο Ιταλός φορ

Ο Ηρακλής επέμεινε πολύ, προκειμένου να αποσπάσει τη θετική απάντηση του Λορέντσο Ινσίνιε και να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο όλα δείχνουν ότι η υπόθεση πήρε αρνητική τροπή.

Συγκεκριμένα ο έμπειρος Ιταλός επιθετικός σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα καταλήγει στη Σαμπντόρια, καθώς ο 35χρονος φορ βρίσκεται στην Ιταλία και περνάει ιατρικά.

Κάπως έτσι ο «Γηραιός» είναι αναγκασμένος να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής.