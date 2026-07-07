· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Στο Δημαρχείο Αθηνών η παρουσίαση των νέων εμφανίσεων

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει τις νέες εμφανίσεις του.

Παναθηναϊκός: Στο Δημαρχείο Αθηνών η παρουσίαση των νέων εμφανίσεων
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τα αποκαλυπτήρια της νέας εμφάνισης του Παναθηναϊκού, καθώς η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την ημερομηνία παρουσίασης της φανέλας που θα φορέσει η ομάδα τη σεζόν 2026-27.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, με τους φίλους του «τριφυλλιού» να έχουν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά το νέο αγωνιστικό σχέδιο που θα συνοδεύσει την ομάδα στις εγχώριες και ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Η επίσημη παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για τις 20:30 στο Δημαρχείο Αθηνών και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Superbet, τον μεγάλο χορηγό της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

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