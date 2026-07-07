· Παναθηναϊκός

DPG: «Τον περιμένω να έρθει στο γραφείο» (vid)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έριξε ακόμα δύο... βόμβες.

DPG: «Τον περιμένω να έρθει στο γραφείο» (vid)
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Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού φαίνεται πως δεν σταματά στις προσθήκες των Μπράνκο Μπάντιο και Ίζακ Μπόνγκα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άφησε να εννοηθεί ότι οι «πράσινοι» ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν ακόμη περισσότερες σημαντικές κινήσεις, ανεβάζοντας τον ενθουσιασμό των φιλάθλων.

Μέσα από ένα story που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατέγραψε τον εαυτό του να μιλά στο τηλέφωνο, αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές για νέες μεταγραφές που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

«Δηλαδή μου λες ότι σήμερα περνάει ιατρικά ο Μπάντιο, ο Μπόνγκα κι αυτός για εξετάσεις… Τον..., δεν τον λέω, ωραία, και τον... τον περιμένω να έρθει σε λίγο στο γραφείο».

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επέλεξε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του, αποφεύγοντας να αποκαλύψει τις ταυτότητες των παικτών στους οποίους αναφέρθηκε. Παρ' όλα αυτά, το μήνυμά του ενίσχυσε τα σενάρια ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση επιπλέον μεταγραφών.

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