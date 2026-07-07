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ΟΦΗ: Έφυγαν πάνω από 5.000 εισιτήρια διαρκείας

Με εντυπωσιακούς ρυθμούς συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ.

Θανάσης Μαργαρίτης

ΟΦΗ: Έφυγαν πάνω από 5.000 εισιτήρια διαρκείας
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Με εντυπωσιακούς ρυθμούς συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ, με τον κόσμο της ομάδας να δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του ενόψει μιας ιστορικής σεζόν.

Οι Κρητικοί ετοιμάζονται για μία ξεχωριστή χρονιά, καθώς μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους τουλάχιστον στη League Phase του Conference League, γεγονός που έχει ανεβάσει τον ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων.

Η ζήτηση για τα εισιτήρια διαρκείας είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς περισσότεροι από 5.100 φίλοι του ΟΦΗ έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στο Παγκρήτιο Στάδιο για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ανακοίνωσε την παράταση της περιόδου με τις μειωμένες τιμές, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να προμηθευτούν το εισιτήριό τους με την έκπτωση σε ισχύ έως τα μεσάνυχτα της Τρίτης (7/7).

Η ανταπόκριση του κόσμου επιβεβαιώνει το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω από τον ΟΦΗ, σε μια σεζόν που αναμένεται να είναι μία από τις πιο σημαντικές στην ιστορία του συλλόγου.

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