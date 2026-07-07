Παναθηναϊκός: Επιταχύνονται οι εξελίξεις για το αριστερό μπακ ενόψει Πάκσι

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία και πλέον η προσοχή... στρέφεται τόσο στις προπονήσεις, όσο και στην ολοκλήρωση του μεταγραφικού σχεδιασμού.

Η απόκτηση αριστερού μπακ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τον Τζέικομπ Νίστρουπ, καθώς πλησιάζουν οι πρώτες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν να εξετάζουν την αγορά για την ενίσχυση της αριστερής πλευράς της άμυνας. Παρότι η περίπτωση του Κρίστιανσεν παραμένει στο προσκήνιο, οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν ήδη ξεχωρίσει ακόμη δύο ποδοσφαιριστές, ώστε να είναι έτοιμοι να κινηθούν άμεσα αν χρειαστεί.

Οι επαφές με τη Λέστερ βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε στάση αναμονής, καθώς δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής φέρεται να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο μετακίνησής του στον Παναθηναϊκό και επιθυμεί να φορέσει τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Η υπόθεση, πάντως, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στάση της αγγλικής ομάδας. Εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή δεδομένων από τη διοίκηση του βρετανικού συλλόγου, το συγκεκριμένο σενάριο αναμένεται να εγκαταλειφθεί και οι «πράσινοι» θα... στραφούν οριστικά στις εναλλακτικές λύσεις που έχει ήδη προετοιμάσει.

Ο χρόνος πιέζει, καθώς στις 23 Ιουλίου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Πάκσι για τον πρώτο αγώνα των προκριματικών του Conference League.

Στόχος του Δανού προπονητή είναι να έχει στη διάθεσή του δεύτερο αριστερό μπακ, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πλήρης στην ευρωπαϊκή της πρεμιέρα.