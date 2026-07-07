Ρόδος: Νεκρός σε τροχαίο 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής που έκανε διακοπές στην Ελλάδα

Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές του 19χρονου Τσέχου ποδοσφαιριστή Ντέιβιντ Γέραμπεκ στη Ρόδο, καθώς έχασε τη ζωή του έπειτα από τροχαίο δυστύχημα.

Ο νεαρός αθλητής της ΣΚ Αρτίς Μπρνο είχε ταξιδέψει στο νησί μαζί με τη σύντροφό του, Πάβλα Έλλα Παβλίτσκοβα, για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, όμως το ταξίδι τους εξελίχθηκε σε τραγωδία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου, όταν ο 19χρονος είχε βγει για τζόκινγκ σε δρόμο της περιοχής Αφάντου. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγάκι και τραυματίστηκε σοβαρά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 61χρονου οδηγού του οχήματος, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

Η ΣΚ Αρτίς Μπρνο αποχαιρέτησε τον νεαρό ποδοσφαιριστή με ανάρτησή της στο Instagram, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της για την απώλειά του.

«Ο παίκτης των νέων μας και της Β’ ομάδας, Ντέιβιντ Γέραμπεκ, είχε τραγικό τέλος κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο εξωτερικό. Ο Ντέιβιντ δεν ήταν μόνο ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος, τον οποίο θα θυμόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη».