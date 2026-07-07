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Σαμπουντσούογλου: «Η Φενέρ παρακολουθεί στενά την υπόθεση Οσμάν»

Η Φενέρμαχτσε φέρεται να έχει βάλει στο... μάτι τον Τσεντί Οσμάν.

Σαμπουντσούογλου: «Η Φενέρ παρακολουθεί στενά την υπόθεση Οσμάν»
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Η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει να εξετάζει λύσεις για την ενίσχυση της περιφέρειάς της και ένα από τα ονόματα που βρίσκονται ψηλά στη μεταγραφική της ατζέντα είναι εκείνο του Τζέντι Όσμαν.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έχει στραμμένη την προσοχή της στον διεθνή φόργουορντ, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις γύρω από την περίπτωσή του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί κάποια επίσημη πρόταση προς τον παίκτη ή τον Παναθηναϊκό.

Η ανάγκη της Φενέρμπαχτσε για ενίσχυση στη θέση του σμολ φόργουορντ έχει γίνει ακόμη πιο επιτακτική μετά την αποχώρηση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς για το NBA, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του με τους Ντάλας Μάβερικς.

O Τσεντί Οσμάν αποτελεί μια ιδιαίτερα ελκυστική περίπτωση, καθώς διαθέτει και τουρκική υπηκοότητα, στοιχείο που προσφέρει επιπλέον ευελιξία στο ρόστερ της ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι ο έμπειρος Τούρκος φόργουορντ έχει συμβόλαιο με το «τριφύλλι» έως το 2027.

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