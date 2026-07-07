AEK: Έπιασε δουλειά ο Κάιρινεν (pics)

Ο Κάαν Κάιρινεν αποτελεί και επίσημα ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, με τον διεθνή Φινλανδό μέσο να ολοκληρώνει το πρωί τις τελευταίες διαδικασίες της μεταγραφής του και να ενσωματώνεται άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας.

Ο 27χρονος χαφ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας τεσσάρων ετών με την Ένωση και δεν έχασε χρόνο, καθώς λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο για την πρώτη του γνωριμία με τους νέους συμπαίκτες και το τεχνικό επιτελείο.

Μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, ο Κάιρινεν μετέβη στο προπονητικό κέντρο, όπου συμμετείχε στην πρώτη του προπόνηση φορώντας τα κιτρινόμαυρα.

Η άμεση ένταξή του στο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον Μάρκο Νίκολιτς να ξεκινήσει από νωρίς τη συνεργασία μαζί του, εντάσσοντάς τον στα πλάνα του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

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