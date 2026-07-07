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Στην Ελλάδα ο Μπάντιο, παίρνει σειρά ο Μπόνγκα -Τότε φτάνει ο Γερμανός

Ο πρώην παίκτης της Βαλένθια βρίσκεται στη χώρα μας για να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό, με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» να περιμένουν το απόγευμα και τον Ίζακ Μπόνγκα.

Γιάννης Κουβόπουλος

Στην Ελλάδα ο Μπάντιο, παίρνει σειρά ο Μπόνγκα -Τότε φτάνει ο Γερμανός
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Σε μεταγραφικό… οργασμό βρίσκονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού καθώς ο Μπράνκου Μπάντιο προσγειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατευθύνεται στο Telekom Center Athens για να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του, έτσι ώστε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός να προχωρήσει στις επίσημες ανακοινώσεις.

https://www.instagram.com/p/DafIqZRO2ZL/

Όμως ο Μπάντιο δεν είναι ο μοναδικός παίκτης που θα «απασχολήσει» σήμερα την ομάδα του Παναθηναϊκού, καθώς στις 16:50 το απόγευμα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένεται να καταφτάσει ο Ίζακ Μπόνγκα. Ο Γερμανός παίκτης τα έχει βρει σε όλα με τον Παναθηναϊκό, ουσιαστικά έχει «κλείσει» και απομένουν και στη δική του περίπτωση τα… τυπικά, έτσι ώστε να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε φροντίσει από νωρίς το πρωί να ενημερώσει τους πάντες, μέσω insta story, για τις σημερινές καταιγιστικές εξελίξεις στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, κάνοντας λόγο ακόμα και για τέσσερα «μπαμ».

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