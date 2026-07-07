Λεβαδειακός: Ανακοίνωσε τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη με συμβόλαιο δύο ετών

Ο Λεβαδειακός προχώρησε στην ενίσχυση του ρόστερ του, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Δημήτρη Εμμανουηλίδη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας δύο ετών.

Η ομάδα της Βοιωτίας γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 24χρονο ακραίο επιθετικό, ο οποίος επιστρέφει σε νέα πρόκληση στη Super League, έχοντας αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λεβαδειακού:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Δημήτρη Εμμανουηλίδη για τα επόμενα δύο χρόνια.

Γεννημένος στις 24/10/2000, αγωνίζεται στη θέση του ακραίου επιθετικού κι έχει ήδη σημαντικές παραστάσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διεθνής με όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες, μετρώντας συνολικά 36 συμμετοχές και 12 γκολ, γαλουχήθηκε στα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, με τη φανέλα του οποίου αγωνίστηκε για τρία χρόνια.

Στο διάστημα αυτό φόρεσε και τη φανέλα του Πανιωνίου, όπου αναδείχθηκε καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής του ελληνικού πρωταθλήματος εκείνης της σεζόν. Το 2021 συνέχισε την καριέρα του στην Ολλανδία με τη Φορτούνα Σιτάρντ, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στη Δανία, όπου αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια με τη Βέιλε.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης, καταγράφοντας 30 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και μία ασίστ.

Στον Λεβαδειακό θα φορά τη φανέλα με το Νο.17.

Δημήτρη, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!».