· Ζαλγκίρις

Ανακοίνωσε Στέρλινγκ Μπράουν η Ζαλγκίρις

Η Ζαλγκίρις έντυσε στα... πράσινα τον Στέρλινγκ Μπράουν προχωρώντας σε μια εξαιρετική μεταγραφική κίνηση. 

Ανακοίνωσε Στέρλινγκ Μπράουν η Ζαλγκίρις
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Ζάλγκιρις και Στέρλινγκ Μπράουν θα συνεχίσουν μαζί την επερχόμενη σεζόν στη ΕuroLeague φτάνοντας σε συμφωνία που περιλαμβάνει έναν συν έναν χρόνο. Οι Λιθουανοί πλήρωσαν το buy-out του παίκτη στην Παρτίζαν φέρνοντας έτσι στο Κάουνας, ένα ταλαντούχο σκόρερ με έξι σεζόν εμπειρίας στο NBA.

Ο Στέρλινγκ Μπράουν την προηγούμενη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 13.7 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 11 στο σύστημα αξιολόγησης.

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Ανακοίνωσε Στέρλινγκ Μπράουν η Ζαλγκίρις

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