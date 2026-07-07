Ανακοίνωσε Στέρλινγκ Μπράουν η Ζαλγκίρις

Ζάλγκιρις και Στέρλινγκ Μπράουν θα συνεχίσουν μαζί την επερχόμενη σεζόν στη ΕuroLeague φτάνοντας σε συμφωνία που περιλαμβάνει έναν συν έναν χρόνο. Οι Λιθουανοί πλήρωσαν το buy-out του παίκτη στην Παρτίζαν φέρνοντας έτσι στο Κάουνας, ένα ταλαντούχο σκόρερ με έξι σεζόν εμπειρίας στο NBA.

Ο Στέρλινγκ Μπράουν την προηγούμενη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 13.7 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 11 στο σύστημα αξιολόγησης.