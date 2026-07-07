Ανακοίνωσε Στέρλινγκ Μπράουν η Ζαλγκίρις
Η Ζαλγκίρις έντυσε στα... πράσινα τον Στέρλινγκ Μπράουν προχωρώντας σε μια εξαιρετική μεταγραφική κίνηση.
Ζάλγκιρις και Στέρλινγκ Μπράουν θα συνεχίσουν μαζί την επερχόμενη σεζόν στη ΕuroLeague φτάνοντας σε συμφωνία που περιλαμβάνει έναν συν έναν χρόνο. Οι Λιθουανοί πλήρωσαν το buy-out του παίκτη στην Παρτίζαν φέρνοντας έτσι στο Κάουνας, ένα ταλαντούχο σκόρερ με έξι σεζόν εμπειρίας στο NBA.
Ο Στέρλινγκ Μπράουν την προηγούμενη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 13.7 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 11 στο σύστημα αξιολόγησης.