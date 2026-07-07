ΜΠΙΦ Ρόι Κιν – Ιμπραϊμοβιτς για τα… μάτια του Κριστιάνο

Η Πορτογαλία μπορεί να μην κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ισπανίας και να βρεθεί στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο όμως ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμής της παρουσίας της ομάδας της Εθνικής Πορτογαλίας.

Ο Ρονάλντο ξεκαθάρισε πως αυτό ήταν το τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του, αλλά τα λεγόμενά του και τα πεπραγμένα του έφεραν τον… διχασμό στην φίλαθλη κοινή γνώμη.

Χαρακτηριστικές οι δηλώσεις των Ρόι Κιν και Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς οι οποίοι βλέπουν με τελείως διαφορετικό… μάτι την παρουσία του CR7 στα γήπεδα της Αμερικής.

«Δεν νομίζω ότι αυτή η ήττα επηρεάζει κάτι στην καριέρα του. Έχει κατακτήσει τα πάντα και μία παρουσία σε ένα τουρνουά δεν καθορίζει την κληρονομιά του. Θα είναι πάντα εκεί πάνω με τους μεγαλύτερους. Είναι σημαντικό να πάρεις το Μουντιάλ, αλλά δεν καθορίζει έναν παίκτη. Ο Φαν Ντάικ δεν έχει Μουντιάλ, ο Βίντιτς δεν έχει Μουντιάλ, ο Μουστάφι έχει Μουντιάλ. Αλλά πόσοι από εσάς θα διαλέξετε τον Μουστάφι αντί για τον Φαν Ντάικ ή τον Βίντιτς στην κορυφαία ενδεκάδα σας; Κανείς! Το Μουντιάλ από μόνο του δεν καθορίζει έναν παίκτη. Ο Ρονάλντο παραμένει ο κορυφαίος» είπε χαρακτηριστικά ο άλλοτε αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Σουηδό σούπερ σταρ να… κατακεραυνώνει για μία ακόμα φορά τον Πορτογάλο.

«Οι φίλοι της Πορτογαλίας θα μπορούσαν να περιμένουν αυτό που συνέβη. Δεν μπορείς να περιμένεις να κερδίσεις τίποτα το 2026 με έναν 41χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο να ηγείται της επίθεσης. Ειδικά από τη στιγμή που ο Ράμος είναι στον πάγκο, έχοντας μπει και σκοράρει στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν πρόκειται για ‘θρυλική ηγεσία’. Είναι το εγώ που κρατά την ομάδα του όμηρο. Ο Ρονάλντο έχει χάσει την επαφή και την κινητικότητά του. Τώρα είναι απλώς στην περιοχή... Σε αυτό το σημείο, η αύρα του τον στηρίζει περισσότερο από τα πόδια του. Το να συνεχίζεις να τον ξεκινάς βασικό είναι καθαρή τρέλα που βασίζεται στη νοσταλγία».