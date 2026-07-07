Πριν τον Giannis, τον εμβληματικό αριθμό τους άλλαξαν και άλλοι

Τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που ξέρατε, να τον ξεχάσετε. Δεν είναι μόνο η αλλαγή περιβάλλοντος, από τα κρύα του Μιλγουόκι και τους Μπακς, στην άκρως καλοκαιρινή Φλόριντα, το Μαϊάμι και τους Χιτ. Μόνο που εκτός από νέο περιβάλλον και φανέλα, ο Giannis θα έχει πλέον άλλο αριθμό στη φανέλα του.

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Ναι, θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να το συνηθίσουμε

Το 34 δεν ήταν απλώς ένας αριθμός, αλλά η υπογραφή του "Greek Freak", το νούμερο που συνόδευσε δύο MVP, ένα πρωτάθλημα, ένα Finals MVP και αμέτρητα poster καρφώματα, όπως και ένα μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδος. Όμως κάθε νέο κεφάλαιο θέλει και το δικό του εξώφυλλο. Και στους Μαϊάμι Χιτ, αυτό γράφει... 7.

Βέβαια, ο Γιάννης δεν είναι ο πρώτος που αποφάσισε να αλλάξει αριθμό στη φανέλα του. Άλλοι το έκαναν από σεβασμό, άλλοι λόγω... διαθεσιμότητας και κάποιοι γιατί ήθελαν ένα restart χωρίς να αλλάξουν πλανήτη. Και οι παρακάτω 10 superstars απέδειξαν ότι μερικές φορές ένα διαφορετικό νούμερο μπορεί να σηματοδοτήσει μια ολόκληρη νέα εποχή. Ο Kobe Bryant ξέρει…

Αν υπάρχει ένας αριθμός που συνδέθηκε με τον LeBron, αυτός είναι το 23. Το φόρεσε από την πρώτη του μέρα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς το 2003 και έγινε συνώνυμο της κυριαρχίας του. Όταν όμως μετακόμισε στο Μαϊάμι το 2010, άφησε το 23 στην άκρη και φόρεσε το 6. Αποτέλεσμα; Δύο πρωταθλήματα και μία από τις πλέον τρομακτικές superteams που γνώρισε ποτέ το NBA.

Το 2014 επέστρεψε στο αγαπημένο του 23, ενώ το 2021 το 6 έκανε comeback στους Λέικερς. Επειδή απλά όταν είσαι ο LeBron, μπορείς να αλλάζεις αριθμό χωρίς να αλλάζει το brand. Τώρα να δούμε τι θα φορέσει, όπου και αν πάει…

Ο Shaq άλλαζε ομάδες σχεδόν τόσο εύκολα όσο άλλαζε... μέγεθος παπουτσιού. Μαζί άλλαζαν και οι αριθμοί.

Ξεκίνησε με το 32 στο Ορλάντο, πήγε στο 34 στους Λέικερς επειδή το 32 είχε ήδη αποσυρθεί προς τιμήν του Μάτζικ Τζόνσον, φόρεσε ξανά το 32 στο Μαϊάμι, το 33 στο Φοίνιξ και στη Βοστώνη επέστρεψε στο 36.

Όταν είσαι 2,16 και πάνω από 150 κιλά και λέγεσαι… Diesel, μάλλον δεν είναι ο αριθμός που τραβάει τα βλέμματα.

Για χρόνια ο Kevin Durant φορούσε το 35, τιμώντας τον αδικοχαμένο προπονητή του Charles Craig. Το κράτησε σε Σιάτλ, Οκλαχόμα και Γκόλντεν Στέιτ, όπου κατέκτησε δύο πρωταθλήματα.

Το 2019 όμως στο Μπρούκλιν αυτό άλλαξε φόρεσε το 7, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή. Επέστρεψε στο 35 όταν ήταν στο Φοίνιξ, στους Ρόκετς ωστόσο θα έχει τον ίδιο αριθμό φανέλας με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι. Μερικές φορές αλλάζεις αριθμό για να θυμίσεις σε όλους ότι το επόμενο κεφάλαιο το γράφεις εσύ.

Στο ΝΒΑ πολλοί παίκτες έκαναν μία ξεχωριστή, ο Kobe είχε δύο, απλώς έτυχε να τις ζήσει με την ίδια ομάδα.

Με το 8 στην πλάτη έγινε superstar και κατέκτησε τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα στο πλάι του Shaquille O’ Neal, με το 24 όμως μεταμορφώθηκε στον απόλυτο ηγέτη των Λέικερς και πρόσθεσε άλλα δύο δαχτυλίδια.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι Λέικερς απέσυραν και τους δύο αριθμούς του στην κορυφή του Staples Center. Γιατί όταν είσαι ο Kobe, μία φανέλα δεν φτάνει.

Το 23 είναι ίσως ο πιο διάσημος αριθμός στην ιστορία του αθλητισμού. Ωστόσο, ο Michael Jordan είχε και τις... παραξενιές του. Το 1990 αναγκάστηκε να παίξει με το 12, επειδή κάποιος έκλεψε τη φανέλα του πριν από τον αγώνα, αλλά η μεγάλη αλλαγή ήταν όταν έκανε το πρώτο μεγάλο του comeback από τη σύνταξη.

Ήταν ακόμα 1995 όταν φόρεσε το 45 καθώς ο αριθμός του είχε αποσυρθεί (παρεμπιπτόντως για χάρη του) πριν επιστρέψει λίγο αργότερα στο 23. Ήταν σαν να προσπαθούσες να συνηθίσεις τον... Βαζέχα με φανέλα διαφορετική από το 9 (αν και έχει παίξει με το 7 και με το 10 στην πλάτη). Και κάπως έτσι η τάξη αποκαταστάθηκε στο σύμπαν.

Στη Φιλαδέλφεια όλοι τον ήξεραν ως 34. Για λίγο όμως φόρεσε το 32, θέλοντας να τιμήσει τον Μάτζικ Τζόνσον μετά την ανακοίνωση ότι ήταν φορέας του HIV. Στο Φοίνιξ επέστρεψε στο 34 και εκεί κατέκτησε το μοναδικό Βραβείο MVP της καριέρας του, για να κλείσει την καριέρα του στο Χιούστον με το 4.

Ναι, ακόμη και ο Sir Charles είχε περισσότερες αλλαγές από τις δίαιτες που ξεκινούσε κάθε Δευτέρα.

Για σχεδόν είκοσι χρόνια το 32 ανήκε στον Karl Malone όσο και τα καθημερινά pick & roll που έπαιζε με τον John Stockton.

Όταν όμως μετακόμισε στους Λέικερς το 2003, το 32 ήταν ήδη δεσμευμένο με αποτέλεσμα να φορέσει το 11. Μπορεί να άλλαξε αριθμό, αλλά όχι συνήθειες. Οι αγκώνες συνέχισαν να... μιλούν την ίδια γλώσσα.

Ο D-Wade χωρίς το 3 έμοιαζε σχεδόν λάθος. Στην Εθνική των ΗΠΑ το 2006 και το 2008 μας είχε προϊδεάσει λίγο για το πόσο του πάει το 9, αλλά ακόμα και στους Bulls όταν πήγε δεν χρειάστηκε να πάει. Κι όμως, στο πέρασμά του από το Κλίβελαντ αναγκάστηκε να φορέσει το 9, αφού το 3 ανήκε ήδη στον Isaiah Thomas.

Όταν επέστρεψε στο Μαϊάμι, επέστρεψε φυσικά και στο αγαπημένο του 3. Μερικοί αριθμοί, απλώς, ξέρουν πού είναι το σπίτι τους.

Oscar Robertson

Ο "Big O" ξεκίνησε την καριέρα του με το 14 στους Cincinnati Royals και έγραψε ιστορία, καταγράφοντας μία από τις πιο μυθικές σεζόν όλων των εποχών με μέσο όρο triple-double.

Όταν μετακόμισε στους Μπακς, φόρεσε το 1 και κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του δίπλα στον Kareem Abdul-Jabbar. Η απόδειξη ότι ορισμένες φορές, το νέο νούμερο φέρνει και το πρώτο δαχτυλίδι.

Άλλος ένας Malone στη λίστα, ένας άνθρωπος που απέδειξε ότι ο αριθμός δεν παίζει μπάσκετ, δηλαδή ο Moses Malone. Σε μια καριέρα που τον έστειλε σε εννέα διαφορετικές ομάδες φόρεσε τα 20, 24, 2, 4 και 8, κατακτώντας τρία βραβεία MVP και ένα πρωτάθλημα.

Κάποιοι συλλέγουν sneakers. Ο Moses μάζευε αριθμούς φανέλας, αλλά και ένα δαχτυλίδι ως πρωταγωνιστής με τους Σίξερς. Να τα λέμε και αυτά.

Και φτάνουμε στον Γιάννη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λοιπόν, αφήνει πίσω του ένα από τα πιο εμβληματικά νούμερα της σύγχρονης εποχής του NBA καθώς το 34 θα είναι για πάντα συνδεδεμένο με την εκτόξευσή του στην κορυφή του κόσμου.

Τώρα όμως αρχίζει μια νέα ιστορία.

Νέα ομάδα, φιλοδοξίες και ένας διαφορετικός αριθμός στην πλάτη. Το μόνο που μένει να δούμε είναι αν, σε λίγα χρόνια, θα λέμε ότι το 7 έγινε εξίσου ιστορικό με το 34.

Αν κρίνουμε βέβαια από τον Giannis, μάλλον δεν είναι ο αριθμός που κάνει τον θρύλο, αλλά ο άνθρωπος που τον φοράει.