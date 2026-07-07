Αντετοκούμπο: Τέλος το “34”, αυτό είναι το νέο του νούμερο

Η μεγαλύτερη είδηση από χθες το βράδυ στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ δεν είναι άλλη από την επισημοποίηση της συμφωνίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μαιάμι Χιτ.

Ο Έλληνας παίκτης μετά από μια τεράστια καριέρα με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς και το Νο34 στην πλάτη του, άλλαξε πόλη, άλλαξε φανέλα και άλλαξε και αριθμό.

Ο Αντετοκούνμπο “αποχαιρέτησε” το αγαπημένο του Νο34 και πλέον θα φοράει την φανέλα της Χιτ με το Νο7.