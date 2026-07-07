Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Το Last Dance του Κριστιάνο μετά από έξι Μουντιάλ

Η αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ισπανία αποτέλεσε το τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο σε τελική φάση Μουντιάλ, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να ολοκληρώνει μία ξεχωριστή πορεία στη διοργάνωση.

Ο CR7, μαζί με τον Λιονέλ Μέσι, είναι οι μοναδικοί ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα. Ο 41χρονος επιθετικός έκλεισε την παρουσία του στη διοργάνωση με 28 συμμετοχές, 11 γκολ και δύο ασίστ.

Η πρώτη του εμφάνιση σε Μουντιάλ καταγράφηκε το 2006, όταν αγωνίστηκε σε έξι αναμετρήσεις, σημείωσε ένα γκολ και βοήθησε την Πορτογαλία να φτάσει έως την τέταρτη θέση.

Στη διοργάνωση του 2010 είχε τέσσερις συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ, ενώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας το 2014 αγωνίστηκε σε τρεις αγώνες, καταγράφοντας ένα γκολ και μία ασίστ.

Το 2018, στα γήπεδα της Ρωσίας, πραγματοποίησε την πιο παραγωγική του παρουσία σε Μουντιάλ, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές, ενώ στο Κατάρ το 2022 ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με πέντε εμφανίσεις και ένα τέρμα.