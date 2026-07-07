Κριστιάνο Ρονάλντο: «Τα έδωσα όλα – Ήταν το τελευταίο μου Μουντιάλ»

Ο αποκλεισμός της Πορτογαλίας από την Ισπανία στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, σήμανε αυτόματα και την ολοκλήρωση της παρουσίας του Κριστιάνο Ρονάλντο στην διοργάνωση. Ο CR7 δεν θα αγωνιστεί ξανά σε Μουντιάλ, κάτι που επιβεβαίωσε με δηλώσεις του.

Ξεκαθάρισε πως είναι λυπημένος για την εξέλιξη αυτή, ενώ άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το μέλλον του.

Χαρακτηριστικά είπε: «Είμαι λυπημένος που έφυγα έτσι από το Μουντιάλ. Τα έδωσα όλα, έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό. Φεύγω με καθαρή συνείδηση, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μερικές φορές κερδίζεις και μερικές χάνεις. Πρέπει να συνεχίσεις.

Ήταν το τελευταίο μου Μουντιάλ, αλλά για τα υπόλοιπα θα έχω χρόνο να σκεφτώ και να είμαι με την οικογένειά μου. Δεν παίρνω αποφάσεις εν θερμώ, θα δούμε τι θα γίνει με το μέλλον μου».