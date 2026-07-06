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Λεβαδειακός: Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Βρακά

Στον Λεβαδειακό επέστρεψε ο Γιώργος Βρακάς.

Λεβαδειακός: Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Βρακά
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Στον Λεβαδειακό επέστρεψε ο Γιώργος Βρακάς, ο οποίος ήταν στους Βοιωτούς από το 2021 έως το 2023.

Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και θα φοράει το νούμερο 29.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Γιώργο Βρακά έως το 2029.

Ο Γιώργος επιστρέφει σε ένα γνώριμο περιβάλλον, καθώς είχε αγωνιστεί στην ομάδα μας και τη διετία 2021-23, μετρώντας 63 συμμετοχές με τη φανέλα του Λεβαδειακού.

Γεννημένος στις 28/4/01, αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός, ενώ αναδείχθηκε από την ακαδημία του ΠΑΟΚ. Είναι διεθνής με όλα τα μικρότερα ηλιακά στρώματα, καταγράφοντας συνολικά 25 συμμετοχές (7 γκολ) με τα γαλανόλευκα.

Πριν έρθει στον Λεβαδειακό το 2021, αγωνίστηκε στην ομάδα Κ19 της Νάπολι, ακολούθησε η επιστροφή του στον ΠΑΟΚ και κατόπιν ο Ατρόμητος και η Καλλιθέα. Το καλοκαίρι του 2025 έφυγε για δεύτερη φορά στο εξωτερικό και συγκεκριμένα για την Brisbane Roar της Αυστραλίας, μετρώντας την περσινή περίοδο 24 συμμετοχές (1 γκολ, 1 ασίστ).

Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται με το Νο.29.

Γιώργο καλώς επέστρεψες στην οικογένεια του Λεβαδειακού, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!»

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