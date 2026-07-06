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Ανακοίνωσε τον Ματάρ Τιάμ ο Άρης

Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου Ματάρ Τιάμ.

Ανακοίνωσε τον Ματάρ Τιάμ ο Άρης
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Ο Άρης απέκτησε τον Ματάρ Τιάμ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο 18χρονος Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός ήταν στο στόχαστρο των Θεσσαλονικιών από το προηγούμενο καλοκαίρι και πλέον το deal είναι επίσημο.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Matar Thiam.

Ο 18χρονος από την Σενεγάλη (γεννήθηκε στις 21/04/2008) υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Ο νεαρός αμυντικός το προηγούμενο διάστημα συμμετείχε στις προπονήσεις της ομάδας μας.

Στον ΑΡΗ μετακόμισε από την ακαδημία ποδοσφαίρου Rufisque Olympique Sport».

https://www.instagram.com/p/DadRDBcI7I-/
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