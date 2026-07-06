Ανακοίνωσε τον Ματάρ Τιάμ ο Άρης
Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου Ματάρ Τιάμ.
Ο Άρης απέκτησε τον Ματάρ Τιάμ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Ο 18χρονος Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός ήταν στο στόχαστρο των Θεσσαλονικιών από το προηγούμενο καλοκαίρι και πλέον το deal είναι επίσημο.
Η ανακοίνωση
«Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Matar Thiam.
Ο 18χρονος από την Σενεγάλη (γεννήθηκε στις 21/04/2008) υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.
Ο νεαρός αμυντικός το προηγούμενο διάστημα συμμετείχε στις προπονήσεις της ομάδας μας.
Στον ΑΡΗ μετακόμισε από την ακαδημία ποδοσφαίρου Rufisque Olympique Sport».