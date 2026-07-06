Προκριματικά MundoBasket: Περίπατος για την Τουρκία κόντρα στην Ελβετία με «καυτό» Οσμάν

Με απόλυτη επιτυχία ολοκλήρωσε η Τουρκία τις υποχρεώσεις της στον πρώτο γύρο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, επικρατώντας με σχετική ευκολία της Ελβετίας με 95-72, κάνοντας το 6 στα 6 στον όμιλό της.

Το συγκρότημα του Εργκίν Αταμάν δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση από τους Ελβετούς. Αν και το πρώτο ημίχρονο ήταν σχετικά ανταγωνιστικό, οι Τούρκοι πάτησαν γκάζι στην τρίτη περίοδο και μετέτρεψαν το υπόλοιπο του αγώνα σε παράσταση για ένα ρόλο, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος άγγιξε το τέλειο επιθετικά, σταματώντας στους 18 πόντους (5/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο) ενώ μάζεψε και 5 ριμπάουντ. Εξαιρετική παρουσία είχαν επίσης ο Αλπερέν Σενγκούν με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, καθώς και οι Τζέντι Όσμαν και Αντέμ Μπόνα, που πρόσθεσαν από 15 πόντους έκαστος.

Από πλευράς ηττημένων, ο Αλεξάντερ Σουμάχερ πάλευε ουσιαστικά μόνος του κόντρα στην τουρκική υπεροπλία. Ο Ελβετός γκαρντ πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση με 23 πόντους (6/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, χωρίς ωστόσο αυτό να είναι αρκετό για την ομάδα του.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-19, 47-41, 76-52, 95-72