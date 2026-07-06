«Στην κούρσα για Σιμινιανί η ΑΕΚ»

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της ΑΕΚ φαίνεται πως βρίσκεται ο Γιανίς Σιμινιανί, σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό.

Όπως αποκαλύπτει ο έγκυρος δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι, η Ένωση εξετάζει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την περίπτωση του 24χρονου Γάλλου αριστερού μέσου, ο οποίος ανήκει στη Λουγκάνο. Στο ίδιο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι τον παίκτη «βολιδοσκοπούν» επίσης το Αμβούργο, η ΚΠΡ, καθώς και αρκετοί άλλοι σύλλογοι από την αγγλική Championship, γεγονός που προμηνύει μια σκληρή «μάχη» για την υπογραφή του.

Ο 24χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός διακρίνεται για την ευελιξία του, καθώς έχει την ευχέρεια να αγωνίζεται και στα δύο άκρα της μεσαίας γραμμής, με κύρια προτίμηση την αριστερή πλευρά.

Έχει ύψος 1,76μ. και η χρηματιστηριακή του αξία αυτή τη στιγμή αποτιμάται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Από το καλοκαίρι του 2023, όταν και αποχώρησε ως ελεύθερος από την Αζαξιό, αγωνίζεται στο ελβετικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Λουγκάνο.

Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 38 συμμετοχές, σημειώνοντας 3 γκολ και 1 ασίστ, ενώ το συμβόλαιό του με την ελβετική ομάδα εκπνέει το καλοκαίρι του 2027.