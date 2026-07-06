Παρτιζάν: Τέλος ο Ραντάνοφ
Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν Παρτιζάν και Αλέξα Ραντάνοβιτς, με την ομάδα του Βελιγραδίου να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας της με τον 28χρονο φόργουορντ.
Το τέλος της συνεργασίας της με τον Αλέξα Ραντάνοφ ανακοίνωσε η Παρτιζάν, με την συνεργασία των δύο πλευρών να ολοκληρώνεται μετά από ένα εξάμηνο.
Στο διάστημα που αγωνίστηκε στη EuroLeague, ο Ραντάνοφ είχε κατά μέσο όρο 1.2 πόντους, 0.9 ριμπάουντ και 0.4 ασίστ.
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“Αλέξα, σε ευχαριστούμε για όλα και καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου!”