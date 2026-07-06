Παρτιζάν: Τέλος ο Ραντάνοφ

Το τέλος της συνεργασίας της με τον Αλέξα Ραντάνοφ ανακοίνωσε η Παρτιζάν, με την συνεργασία των δύο πλευρών να ολοκληρώνεται μετά από ένα εξάμηνο.

Στο διάστημα που αγωνίστηκε στη EuroLeague, ο Ραντάνοφ είχε κατά μέσο όρο 1.2 πόντους, 0.9 ριμπάουντ και 0.4 ασίστ.

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“Αλέξα, σε ευχαριστούμε για όλα και καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου!”