· Παρτιζάν

Παρτιζάν: Τέλος ο Ραντάνοφ

Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν Παρτιζάν και Αλέξα Ραντάνοβιτς, με την ομάδα του Βελιγραδίου να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας της με τον 28χρονο φόργουορντ.

Παρτιζάν: Τέλος ο Ραντάνοφ
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Το τέλος της συνεργασίας της με τον Αλέξα Ραντάνοφ ανακοίνωσε η Παρτιζάν, με την συνεργασία των δύο πλευρών να ολοκληρώνεται μετά από ένα εξάμηνο.

Στο διάστημα που αγωνίστηκε στη EuroLeague, ο Ραντάνοφ είχε κατά μέσο όρο 1.2 πόντους, 0.9 ριμπάουντ και 0.4 ασίστ.

Η δημοσίευση:

“Αλέξα, σε ευχαριστούμε για όλα και καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου!”

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