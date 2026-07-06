· Μιλγουόκι Μπακς

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Συγκινητικό αντίο στους Μπακς - «Θα είναι πάντα το σπίτι μου»

Το δικό του αντίο στους Μπακς και την πόλη του Μιλγουόκι είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Συγκινητικό αντίο στους Μπακς - «Θα είναι πάντα το σπίτι μου»
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είπε το δικό του «αντίο» στους Μιλγουόκι Μπακς, δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ύστερα από 13 σεζόν με τη φανέλα των «Ελαφιών», ο «Greek Freak» ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς θα συνεχίσει στους Μαϊάμι Χιτ.

Μέσα από την ανάρτησή του, ο Έλληνας σούπερ σταρ αποχαιρέτησε την ομάδα με την οποία κατέκτησε την κορυφή του ΝΒΑ, σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή.

Το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση από τους Μαϊάμι Χιτ, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά το trade που φέρνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη νέα του ομάδα.

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