ΑΕΛ: «Την Τρίτη εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό»

Εξελίξεις σύντομα αναμένονται στο ιδιοκτησιακό της ΑΕΛ, με την σημερινή προγραμματισμένη γενική συνέλευση να ματαιώνοται, με τη Θεσσαλική ομάδα να ενημερώνει πως πιθανότατα την Τρίτη θα υπάρξουν ανακοινώσεις όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος, Ζήσης Στυλιανός έχει ήδη ενημερωθεί για τα οικονομικά δεδομένα και το ακριβές μέγεθος των οφειλών, ενώ η μεταβίβαση από τον Αχιλλέα Νταβέλη αναμένεται να πραγματοποιηθεί δωρεάν, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει για τη ματαίωση της σημερινής γενικής συνέλευσής της, λόγω των επικείμενων εξελίξεων στην αναμενόμενη αλλαγή του διοικητικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Η εκτίμηση της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet είναι ότι ενδεχομένως αύριο 7/7/2026 να υπάρξουν ανακοινώσεις για το ιδιοκτησιακό, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία που ήδη διενεργείται εδώ και καιρό, είναι πολύπλοκη νομικά και εργώδης.

Όσες δημοσιογραφικές αναφορές έδιναν αναιτιολόγητα την τέλεση γεγονότων για σήμερα και σε συγκεκριμένο τόπο, στερούνται ορθής ενημέρωσης ή σοβαρότητας. Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση θα προσδιοριστεί με νέα πρόσκληση και ανακοίνωση, προς τα τέλη Ιουλίου.»