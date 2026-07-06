Προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ για το -2 και την τιμωρία στον Ναν ο Παναθηναϊκός AKTOR
Στο ΑΣΕΑΔ προσφεύγει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR τόσο για το -2 που της επιβλήθηκε από τον Αθλητικό Δικαστή όσο και για την τιμωρία δύο αγωνιστικών στον Κέντρικ Ναν.
Στο ΑΣΕΑΔ ετοιμάζεται να προσφύγει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR μετά τις ποινές που ανακοινώθηκαν από τον Αθλητικό Δικαστή για -2 βαθμούς στο επόμενο πρωτάθλημα και την τιμωρία δύο αγωνιστικών στον Κέντρικ Ναν.
Απώτερος σκοπός της «πράσινης» ΚΑΕ είναι να μειωθούν οι ποινές, ενώ θυμίζουμε πως ο Αθλητικός Δικαστής απήλλαξε τους Τζέριαν Γκραντ και Ματίας Λεσόρ.