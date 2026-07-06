Σμαΐλοβιτς: «Ο Ολυμπιακός είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ευρώπη»

Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς ανήκει και επίσημα στο δυναμικό του Ολυμπιακού, καθώς η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας (06/07) την απόκτηση του 22χρονου Σουηδού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, ο νεαρός στόπερ δεν έκρυψε τη χαρά και τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Παράλληλα, υπογράμμισε πως γνωρίζει πολύ καλά το μέγεθος και την ιστορία του Ολυμπιακού, ενώ εξέφρασε την ανυπομονησία του να φορέσει τη φανέλα της ομάδας και να αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο της.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Χρειάστηκε να περιμένω λίγο - μέχρι να υπογράψω στον Ολυμπιακό - τώρα όμως που είμαι επιτέλους εδώ είμαι πολύ ευτυχισμένος και ενθουσιασμένος που θα παίξω για αυτόν τον τεράστιο σύλλογο. Γνωρίζω πως πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ευρώπη, τον μεγαλύτερο στην Ελλάδα, που ζει για τους τίτλους, παίζει στην Ευρώπη, έχει ιστορία, παίκτες και εκπληκτικούς φιλάθλους.

Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και ξέρω ότι οι φίλαθλοι θα είναι ακόμα καλύτεροι από όσο μπορώ να φανταστώ. Θέλω να πω στους φιλάθλους ότι είμαι πραγματικά ευτυχισμένος και πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να παίξω και να σας γνωρίσω, ελπίζω να σας κάνω περήφανους και να έχουμε μια πολύ καλή σεζόν όλοι μαζί.

Δεν χρειάστηκε να μιλήσω με κάποιον για να έρθω, γιατί ήξερα πόσο μεγάλος σύλλογος είναι ο Ολυμπιακός. Ήταν ξεκάθαρο για εμένα από την αρχή».