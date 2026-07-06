· Πανσερραϊκός

Στον Πανσερραϊκό ο Τάχατος

Την απόκτηση του Στάθη Τάχατου ανακοίνωσε ο Πανσερραϊκός, ενισχύοντας το δεξί άκρο της άμυνας ενόψει της Super League 2.

Στον Πανσερραϊκό ο Τάχατος
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Την έναρξη της συνεργασίας της με τον Στάθη Τάχατο ανακοίνωσε η ΠΑΕ Πανσερραϊκός, με τα «λιοντάρια» να ενισχύουν το δεξί άκρο της άμυνάς τους ενόψει της δύσκολης σεζόν στη Super League 2.

Τη φετινή σεζόν ο Τάχατος αγωνίστηκε με τη φανέλα της Καλαμάτας, καταγράφοντας συνολικά 13 συμμετοχές, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία με τη «Μαύρη Θύελλα».

H ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Στάθη Τάχατο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και επιστρέφει για να φορέσει και πάλι τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Είναι γεννημένος στις 12/08/2001 στην Θεσσαλονίκη και αγωνίζεται ως πλάγιος μπακ. Τα δύο τελευταία χρόνια πανηγύρισε αντίστοιχα πρωταθλήματα και ανόδους, με την Καλαμάτα και την ΑΕΛ, ενώ προηγουμένως αγωνίστηκε στον Βόλο και στα Τρίκαλα. Προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, όντας αρχηγός στις ομάδες Κ17 και Κ19.

Έχει συνολικά 83 συμμετοχές, 3 γκολ και 2 ασίστ στα πρωταθλήματα της Super League 1 και Super League 2.

Στάθη, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών!»

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