ΑΕΚ: Στην Ολλανδία ο Καϊρίνεν για τα ιατρικά

Η μεταγραφή του Κααν Καϊρίνεν στην ΑΕΚ βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή της, καθώς ο διεθνής Φινλανδός μέσος έφτασε στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της η Ένωση.

Το μόνο που απομένει για να επισημοποιηθεί το deal είναι η ολοκλήρωση των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων. Αμέσως μετά, ο 26χρονος χαφ θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, θα ανακοινωθεί από την ΑΕΚ και θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ήδη έρθει σε πλήρη συμφωνία με τη Σπάρτα Πράγας για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, με το ποσό της μεταγραφής να αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Από την πλευρά του, ο Κάιρινεν αναμένεται να δεσμευτεί με τετραετές συμβόλαιο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Με την προσθήκη του Φινλανδού διεθνούς, η ΑΕΚ καλύπτει μία από τις βασικές ανάγκες της στη μεσαία γραμμή. Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε ξεχωρίσει τον Καϊρίνεν για τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, θεωρώντας πως διαθέτει την ποιότητα, την τακτική αντίληψη και την ισορροπία που αναζητούσε για τον άξονά του.