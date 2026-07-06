· Ρεάλ Μαδρίτης

Χεζόνια: «Δεν ξέρω τι θα κάνω, ακόμα είμαι παίκτης της Ρεάλ»

Το όνομα του Μάριο Χεζόνια εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας.

Χεζόνια: «Δεν ξέρω τι θα κάνω, ακόμα είμαι παίκτης της Ρεάλ»
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Το όνομα του Μάριο Χεζόνια εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας, καθώς όλα δείχνουν πως η συνεργασία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης πλησιάζει στο τέλος της.

Οι φήμες γύρω από τον επόμενο σταθμό της καριέρας του έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, ιδιαίτερα μετά την αλλαγή εκπροσώπησης του Κροάτη φόργουορντ.

Η απόφαση του Χεζόνια να συνεργαστεί με τον γνωστό μάνατζερ Μίσκο Ραζνάτοβιτς αναζωπύρωσε τα σενάρια περί αποχώρησης από τη Μαδρίτη, με αρκετές ομάδες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Τη νέα διάσταση στην υπόθεση έδωσε ο δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας, ο οποίος αποκάλυψε πως ο διεθνής Κροάτης εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής στο ΝΒΑ.

Αναλυτικά όσα είπε

«Δεν ξέρω ακόμα, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Φυσικά, αντιμετωπίσαμε τη Χάποελ στα playoffs, οπότε συναντηθήκαμε με τον Όφερ Γιανάι και μιλήσαμε μέσα στο γήπεδο. Όλα κύλησαν σε πολύ θετικό κλίμα ανάμεσα στις δύο ομάδες κατά τη διάρκεια της σειράς.

Η Χάποελ, κατά τη γνώμη μου, χτίζει μια σπουδαία ομάδα. Είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται ακόμα στην αρχή αυτού του πρότζεκτ, όμως με το ταλέντο που διαθέτει, όσα προσφέρει ο Όφερ Γιανάι και τους παίκτες που έχει συγκεντρώσει, δημιουργείται το κατάλληλο περιβάλλον. Από εδώ και πέρα, πιστεύω ότι θα είναι μια πραγματικά πολύ, πολύ σοβαρή ομάδα».

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