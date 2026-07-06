· Ρεάλ Μαδρίτης

«Θέλει να επιστρέψει στο NBA ο Χεζόνια»

Την επιστροφή του στο NBA επιθυμεί ο Μάριο Χεζόνια, με τον φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης να έχει out στο συμβόλαιό του μέχρι τις 20 Ιουλίου.

«Θέλει να επιστρέψει στο NBA ο Χεζόνια»
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Την επιθυμία του να επιστρέψει στον μαγικό κόσμο του NBA έχει εκφράσει ο Μάριο Χεζόνια, με το συμβόλαιο του Κροατή με τη Ρεάλ Μαδρίτης να διαθέτει out για τις ομάδες της Αμερικής μέχρι τις 20 Ιουλίου.

Το συμβόλαιό του με τη «βασίλισσα» εκπνέει το καλοκαίρι του 2029, με δημοσίευμα του «BasketNews» να αναφέρει πως η φυγή του Χεζόνια φαντάζει το πιο πιθανό σενάριο.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Χεζόνια πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Ρεάλ, έχοντας κατά μέσο όρο 13.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ ανά αγώνα.

Ο 29χρονος συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις και στο Final Four, εκεί όπου σε ημιτελικό και τελικό κατέγραψε 22.0 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 4.0 ασίστ μ.ο.

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