Μουντιάλ 2026: «Θύελλα» αντιδράσεων για την υπόθεση Μπαλογκάν - Διεθνής κατακραυγή εναντίον της FIFA

Σε μια πρωτοφανής κίνηση προχώρησε η FIFA, λίγες μόλις ώρες πριν την μεγάλη μάχη ανάμεσα σε ΗΠΑ και Βέλγιο για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή πήρε την απόφαση να επιτρέψει στον Φολαρίν Μπαλογκάν να αγωνιστεί κανονικά στο παιχνίδι κόντρα στους «κόκκινους διαβόλους» παρά την τιμωρία μίας αγωνιστικής που του είχε επιβληθεί.

Η UEFA ήταν η πρώτη που αντέδρασε στην εν λόγω απόφαση, ενώ αρκετά ΜΜΕ και Ομοσπονδίες άσκησαν δριμύτατη στον πρόεδρο, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Αναλυτικά όσα ειπώθηκαν:

Η Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τόνισε πως: «Η FIFA βασίζει την απόφασή της στο Άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα. Αυτή η διάταξη ορίζει ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει την εκτέλεση μιας προηγουμένως επιβληθείσας πειθαρχικής κύρωσης. Ωστόσο, το Άρθρο 66.4 του ίδιου Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA ορίζει σαφώς ότι μια κόκκινη κάρτα (αποβολή) οδηγεί αυτόματα σε αποκλεισμό για τον επόμενο αγώνα της ομάδας, όπως έχει συμβεί με όλες τις προηγούμενες κόκκινες κάρτες που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA».

Ο πρόεδρος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μπερντ Νόιεντορφ είπε πως: «Η FIFA θα πρέπει τώρα να εκδώσει άμεση δήλωση σχετικά με τις αναφορές ότι η απόφαση ανατροπής της κόκκινης κάρτας που δόθηκε στον Αμερικανό παίκτη Φόλαριν Μπάλογκαν προηγήθηκε τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Τζιάνι Ινφαντίνο. Η εντύπωση ότι υπήρξε ενεργή πολιτική παρέμβαση στον αθλητισμό πρέπει να διαλυθεί γρήγορα και οριστικά. Διακυβεύονται η ακεραιότητα της διοργάνωσης και η αξιοπιστία της FIFA».

Ο Γκλέν Μίκαλεφ, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αθλητισμού δήλωσε: «Πολλοί οπαδοί του ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβανομένων πρώην παικτών, έχουν ήδη μιλήσει για την αποβολή του Μπάλογκαν. Ως οπαδός, πιστεύω κι εγώ ότι ήταν λάθος απόφαση. Με αυτά τα λόγια, ήμουν πάντα σαφής. Οι αποφάσεις για τους αθλητικούς κανόνες και τα αθλητικά ζητήματα ανήκουν στους αθλητικούς φορείς, όχι στους πολιτικούς. Η επιρροή στις αθλητικές αποφάσεις θα υπονόμευε την αυτονομία του αθλητισμού. Η εστίασή μας θα πρέπει να είναι στις πραγματικές προκλήσεις διακυβέρνησης που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός, συμπεριλαμβανομένης της οπλοποίησης του αθλητισμού για πολιτικούς σκοπούς».

Ο προπονητής της εθνικής Βελγίου, Ρούντι Γκαρσία είπε: «Δεν ήξερα ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA η 5η Ιουλίου είναι τώρα 1η Απριλίου, και αυτό είναι Πρωταπριλιά. Δεν υπερασπιζόμαστε την Εθνική ομάδα ή την ομοσπονδία, υπερασπιζόμαστε το ποδόσφαιρο».

Ο Σεπ Μπλάτερ, πρώην πρόεδρος της FIFA τοποθετήθηκε, λέγοντας πως: «Οι κόκκινες κάρτες δεν ανατρέπονται από πολιτικά τηλεφωνήματα. Ανατρέπονται από κανόνες, αποδεικτικά στοιχεία και ανεξάρτητους φορείς. Εάν ένας Πρόεδρος των ΗΠΑ παρέμβει στον πρόεδρο της FIFA - κι ένας παίκτης ξαφνικά αθωωθεί πριν από έναν αγώνα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου - το ερώτημα είναι αναπόφευκτο: Quo vadis, FIFA; Το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να γίνει παιδική χαρά πολιτικής εξουσίας».

Ο προπονητής της εθνικής Αγγλίας, Τόμας Τούχελ ανέφερε ότι: «Πρώτα απ΄ όλα, για να είμαστε πολύ σαφείς, ότι δεν ήταν κόκκινη κάρτα. Αλλά το VAR ενεπλάκη και προφανώς τρία άτομα από το VAR και ο διαιτητής το έλεγξαν και ήταν τότε της γνώμης ότι ήταν κόκκινη κάρτα. Άρα, είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί. Ποιος ανατρέπει αυτή την απόφαση τότε και πότε; Και με ποιους λόγους; Και... πόσο μακριά φτάνει αυτό τώρα; Επομένως, είναι απλώς περίεργο για μένα. Θέλουμε απλώς να έχουμε συνέπεια στις αποφάσεις».

Ο προπονητής της εθνικής Νορβηγίας, Στόλε Σολμπάκεν είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος της FIFA. Δεν είναι και πολύ καλό... συμπέρασμα ότι (ο Μπάλογκαν) έλαβε κίτρινη, κόκκινη κάρτα και το VAR το συμπέρανε αυτό. Ήταν κόκκινη κάρτα, αποβλήθηκε. Αυτό σημαίνει ότι έχεις τιμωρηθεί για έναν αγώνα και νομίζω ότι αυτό που πραγματικά είναι κακό σε αυτή την κατάσταση μπορεί να είναι ότι τώρα θα είναι πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αν νικήσουν το Βέλγιο, θα έχουν πάντα αυτό το επιπλέον στοιχείο. Είναι μια κακή απόφαση που θα βλάψει το Παγκόσμιο Κύπελλο και λυπάμαι επίσης για τις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί αν κερδίσουν αυτό θα μείνει για πάντα, θα κρέμεται από μια κλωστή, οπότε δεν είναι καλό για το άθλημα - κακή απόφαση της FIFA».

Ο Γερμανός πρώην προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, τόνισε: «Αυτό είναι το άθλημά μας, όχι το δικό τους. Αν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζιάνι Ινφαντίνο πραγματικά το διευθέτησαν μεταξύ τους, είναι τρέλα. Θέτει τα πάντα υπό αμφισβήτηση. Αυτοί οι δύο άνθρωποι (ο Τραμπ και ο Ινφαντίνο), που δεν ξέρουν τίποτα για ποδόσφαιρο, δεν θα έπρεπε να έχουν απολύτως καμία σχέση με αυτό».

Ο Βέλγος Υπουργός Εξωτερικών, Μαξίμ Πρέβο δήλωσε: «Αν ένα τηλεφώνημα είναι πραγματικά ο λόγος γι΄ αυτήν την ακατανόητη απόφαση, θα ήταν μια κατάφωρη περιφρόνηση των πιο βασικών κανόνων του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού. Θα ήταν πολύ σοβαρό. Πώς θα μπορούσε η FIFA να υποστηρίζει ακόμα αξιόπιστα το fair play;». Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, επέλεξε να αντιμετωπίσει την αντιπαράθεση με ειρωνεία... μέσω μιας χειρονομίας με την γκρίζα γάτα του, Μάξιμους, η οποία χρησιμεύει ως χιουμοριστικό εργαλείο επικοινωνίας του στο Instagram. «Κόκκινη κάρτα; Θα παίξω ακόμα!» αναφώνησε ο Μάξιμους, σχολιάζοντας μια φωτογραφία του με μια κόκκινη κάρτα να κρέμεται από το πόδι του κι ενώ χαλαρώνει στο γκρι χαλί, στην Καγκελαρία στις Βρυξέλλες. Όταν το AFP επικοινώνησε μαζί του για να ρωτήσει αν ο Μπαρτ Ντε Βέβερ σκόπευε να αντιδράσει ο ίδιος, η ομάδα επικοινωνίας του τον παρέπεμψε στην ανάρτηση του Μάξιμους στο Instagram.