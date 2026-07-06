Η Τότεναμ ανακοίνωσε τον Τονάλι με ποσό ρεκόρ

Παίκτης της Τότεναμ με τη βούλα είναι πλέον ο Σάντρο Τονάλι, με την ομάδα του Λονδίνου να ανακοινώνει την απόκτηση του Ιταλού χαφ, βγάζοντας από τα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 115 εκατομμύρια ευρώ για να τον «αρπάξει» από τη Νιουκάστλ.

Έπειτα από μια τριετία στον αγγλικό βορρά με τις «καρακάξες», ο Τονάλι ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του, αποτελώντας την ακριβότερη κίνηση στην ιστορία της Τότεναμ.

Όσον αφορά τη Νιουκάστλ, αυτή θα είναι η δεύτερη πιο ακριβή παραχώρηση, με το ρεκόρ της μετακίνησης του Ίσακ στη Λίβερπουλ να παραμένει πρώτο.

Τη φετινή σεζόν, ο Τονάλι κατέγραψε συνολικά 53 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό τρια γκολ και επτά ασίστ.