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Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Σμαΐλοβιτς

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Σουηδού αμυντικού.

Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Σμαΐλοβιτς
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Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε ακόμη μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

Ο 22χρονος Σουηδός κεντρικός αμυντικός αποτελεί πλέον και επίσημα ποδοσφαιριστή των «ερυθρόλευκων», ενισχύοντας τις επιλογές του συλλόγου στα μετόπισθεν ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η συμφωνία με τη Σάντεφιορντ έκλεισε έναντι ποσού που αγγίζει τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, με τον νεαρό στόπερ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με τους Πειραιώτες.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

Γεννημένος στις 20 Δεκεμβρίου 2003 στη Στοκχόλμη, με καταγωγή από τη Βοσνία, αγωνιζόταν στη νορβηγική Sandefjord, με την οποία έκανε 39 συμμετοχές, πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.

Στο παρελθόν έχει περάσει από τη Lecce και τη Lecco στην Ιταλία, αλλά και από τις Täby FK και Sandvikens IF στη Σουηδία.

Καλωσορίζουμε τον Ζινεντίν στην οικογένεια του Θρύλου!»

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