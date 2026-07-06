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Αφήνει την Μακάμπι για τη Χάποελ ο Ταμίρ Μπλατ

Παρελθόν αποτελεί από την Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Ταμίρ Μπλατ, με τον ισραηλινό γκαρντ να αφήνει την «ομάδα του λαού» και να συνεχίζει την καριέρα του στη Χάποελ.

Αφήνει την Μακάμπι για τη Χάποελ ο Ταμίρ Μπλατ
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Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ταμίρ Μπλατ σήμερα (6/7). Μετά από τρεις σεζόν, στη Μακάμπι, ο γιος του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού Ντέιβιντ Μπλατ είπε «αντίο», αλλά θα παραμείνει κάτοικος Τελ Αβίβ.

Κι αυτό γιατί έχει ήδη συμφωνήσει με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο 29χρονος Ισραηλινός διεθνής πόιντ γκαρντ επιστρέφει στην ομάδα που αγωνίστηκε από το 2014 έως το 2017.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη Euroleague ο Ισραηλινός γκαρντ είχε 7,1 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 5,2 ασίστ μέσο όρο ανά αγώνα σε 38 παιχνίδια.

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