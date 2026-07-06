· Κράσνονταρ

Επίσημο: Ανακοινώθηκε από την Κράσνονταρ ο Οζντόεφ

Στην πατρίδα του για λογαριασμό της Κράσνονταρ επιστρέφει ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τη Ρωσική ομάδα.

Επίσημο: Ανακοινώθηκε από την Κράσνονταρ ο Οζντόεφ
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Την απόκτηση του Μαγκομέντ Οζντόεφ ανακοίνωσε η Κράσνονταρ, με τον πρώην χαφ του ΠΑΟΚ να επιστρέφει μετά από μια τετραετία στο Ρωσικό πρωτάθλημα, υπογράφοντας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Τη σεζόν που μας πέρασε ο 33χρονος μέσος κατέγραψε συνολικά 50 συμμετοχές με απολογισμό εννιά γκολ και πέντε ασίστ σε 3,440' αγωνιστικά λεπτά.

Η ανακοίνωση της ομάδας:

«Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ είναι μαζί μας!

Ο 33χρονος μέσος εντάχθηκε στην ομάδα μας ως ελεύθερος και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Με τη φανέλα της Κράσνονταρ, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ θα αγωνίζεται φορώντας το νούμερο 21».

https://www.instagram.com/p/Dac19yCojr_/
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