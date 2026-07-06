Επίσημο: Ανακοινώθηκε από την Κράσνονταρ ο Οζντόεφ

Την απόκτηση του Μαγκομέντ Οζντόεφ ανακοίνωσε η Κράσνονταρ, με τον πρώην χαφ του ΠΑΟΚ να επιστρέφει μετά από μια τετραετία στο Ρωσικό πρωτάθλημα, υπογράφοντας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Τη σεζόν που μας πέρασε ο 33χρονος μέσος κατέγραψε συνολικά 50 συμμετοχές με απολογισμό εννιά γκολ και πέντε ασίστ σε 3,440' αγωνιστικά λεπτά.

Η ανακοίνωση της ομάδας:

«Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ είναι μαζί μας!

Ο 33χρονος μέσος εντάχθηκε στην ομάδα μας ως ελεύθερος και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Με τη φανέλα της Κράσνονταρ, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ θα αγωνίζεται φορώντας το νούμερο 21».