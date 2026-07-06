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Ο Ολυμπιακός προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ για το μείον δύο - Παράπονα για την τιμωρία του Τζόουνς

ΣΤΟ ΑΣΕΑΔ προσφεύγει ο Ολυμπιακός μετά την ποινή του αθλητικού δικαστή.

Ο Ολυμπιακός προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ για το μείον δύο - Παράπονα για την τιμωρία του Τζόουνς
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Αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε νομικό περιθώριο εμφανίζεται η ΚΑΕ Ολυμπιακός μετά τις αποφάσεις της αθλητικής δικαστή του ΕΣΑΚΕ για τα γεγονότα του πέμπτου τελικού της GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι», όπως και ο Παναθηναϊκός, τιμωρήθηκαν με αφαίρεση δύο βαθμών από το πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, εξέλιξη που οδηγεί τη διοίκηση των Πειραιωτών στην κατάθεση προσφυγής στο ΑΣΕΑΔ, με στόχο την ανατροπή της συγκεκριμένης ποινής.

Στον Ολυμπιακό θεωρούν πως υπάρχουν σοβαρά νομικά επιχειρήματα για να αμφισβητηθεί η απόφαση. Κομβικό σημείο αποτελεί το σκεπτικό της αθλητικής δικαστή, στο οποίο γίνεται αναφορά στην αντικειμενική ευθύνη της ομάδας για τα περιστατικά που σημειώθηκαν.

Με βάση αυτό το στοιχείο, οι Πειραιώτες θα επιχειρήσουν να πετύχουν την ακύρωση της αφαίρεσης βαθμών, υποστηρίζοντας τη θέση τους ενώπιον του ΑΣΕΑΔ.

Ενστάσεις και για την τιμωρία του Ταϊρίκ Τζόουνς

Παράλληλα, έντονη δυσαρέσκεια υπάρχει και για την ποινή των επτά αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Ταϊρίκ Τζόουνς μετά το επεισόδιο με τον Κέντρικ Ναν στον τελευταίο τελικό στο ΣΕΦ.

Στην πλευρά του Ολυμπιακού εκτιμούν ότι ο Αμερικανός φόργουορντ δεν προχώρησε σε λαβή στον λαιμό του αντιπάλου του, αλλά απλώς τον απώθησε κατά τη διάρκεια της έντασης, θεωρώντας πως η τιμωρία που του επιβλήθηκε είναι δυσανάλογα αυστηρή.

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