Τραμπ για Μπάλογκαν: «Ζήτησα από τον Ινφαντίνο την επανεξέταση του φάουλ που οδήγησε στην αποβολή»

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι ζήτησε από τον επικεφαλή της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να επανεξεταστεί το φάουλ, για το οποίο αποβλήθηκε ο Αμερικανός επιθετικός, Φολαρίν Μπαλογκάν, στον αγώνα με τη Βοσνία για τους «32» του Μουντιάλ.

Παράλληλα, ο 80χρονος Αμερικανός τόνισε πως δεν πιστεύει ότι το φάουλ που καταλόγισε ο Βραζιλιάνος Ραφαέλ Κλάους ήταν δίκαιο.

«Το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω επανεξέταση, επειδή δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ» τόνισε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Η πρωτοφανής κίνηση έχει προκαλέσει «θυέλλα» αντιδράσεων κατά της FIFA, όπως αυτή από το Βέλγιο, το οποίο αντιμετωπίζει τα ξημερώματα της Τρίτης (7/7, 03:00) τις ΗΠΑ στο Σιάτλ, σε νοκ άουτ αναμέτρηση για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το συμβάν, το οποίο κόστισε στον Μπαλογκάν την κόκκινη κάρτα, ήταν απλώς μια περίπτωση σύγκρουσης δύο αθλητών και έθεσε ερωτήματα σχετικά με την αμεροληψία του διαιτητή που έδωσε το φάουλ. «Είδα τη φάση» επισήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος και συνέχισε: «Αυτό δεν ήταν φάουλ. Αυτό δεν ήταν καν παράβαση. Ήταν δύο τύποι που έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα και έτυχε να συγκρουστούν μεταξύ τους».

Ακολούuως ο Τραμπ είπε ότι η FIFA πήρε μια «πραγματικά λαμπρή απόφαση» να αναστείλει την κόκκινη κάρτα. «Νομίζω ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν φρικτή» τόνισε. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι το μόνο που έκανε ήταν να ζητήσει μια αναθεώρηση. «Δεν τους είπα τι να κάνουν. Δεν μπορώ να τους πω τι να κάνουν» είπε και κατέληξε τονίζοντας ότι είναι σημαντικό για την εθνική ομάδα των ΗΠΑ να έχει τους καλύτερους παίκτες της στον αγωνιστικό χώρο.