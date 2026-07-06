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BCL: Αυτά είναι τα γκρουπ δυναμικότητας της νέας σεζόν - Πού είναι ΑΕΚ και Περιστέρι

Η ΑΕΚ και το Περιστέρι έμαθαν τα γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης του Basketball Champions League, ενώ Προμηθέας και Κολοσσός θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους μέσω των προκριματικών.

BCL: Αυτά είναι τα γκρουπ δυναμικότητας της νέας σεζόν - Πού είναι ΑΕΚ και Περιστέρι
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Το Basketball Champions League ανακοίνωσε τα γκρουπ δυναμικότητας για τη σεζόν 2026-27, με την ΑΕΚ και το Περιστέρι Betsson να μαθαίνουν τη θέση τους ενόψει της κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (08/07).

Η διοργάνωση μπαίνει στην ενδέκατη χρονιά της, με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ και το Περιστέρι έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στη φάση των ομίλων, ενώ ο Προμηθέας και ο Κολοσσός θα επιδιώξουν να πάρουν το εισιτήριο μέσω της προκριματικής διαδικασίας.

Η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας, στα οποία κατανεμήθηκαν οι 30 ομάδες που έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στη regular season, καθώς και οι δύο ομάδες που θα προκύψουν από τα προκριματικά τουρνουά.

Η ΑΕΚ τοποθετήθηκε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ το Περιστέρι βρίσκεται στο δεύτερο. Οι δύο ομάδες που θα προκριθούν από τα προκριματικά θα ενταχθούν στο τέταρτο και τελευταίο γκρουπ.

Η κλήρωση της νέας αγωνιστικής περιόδου θα διεξαχθεί την Τετάρτη (08/07) στην Ελβετία, όπου θα σχηματιστούν οι οκτώ όμιλοι της κανονικής διάρκειας, αποτελούμενοι από τέσσερις ομάδες ο καθένας. Στη συνέχεια, οι ομάδες που θα τερματίσουν στη δεύτερη και την τρίτη θέση γειτονικών ομίλων θα αναμετρηθούν σε σειρές best-of-three, με έπαθλο την πρόκριση στη φάση των «16».

Σε ό,τι αφορά τα προκριματικά του BCL, ο Προμηθέας και ο Κολοσσός τοποθετήθηκαν στο δεύτερο προκριματικό τουρνουά. Οι Πατρινοί βρίσκονται στο pot 1, ενώ οι Ροδίτες στο pot 3. Οι ομάδες του πρώτου γκρουπ θα διασταυρωθούν με εκείνες του τέταρτου, ενώ οι ομάδες του δεύτερου γκρουπ θα αντιμετωπίσουν τις ομάδες του τρίτου.

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Τα γκρουπ των προκριματικών που είναι Προμηθέας και Κολοσσός

FIBA

Οι αγώνες των προκριματικών είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν το διάστημα 14 έως 20 Σεπτεμβρίου, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μέσα στον μήνα.

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