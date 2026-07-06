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Παρελθόν 10 ποδοσφαιριστές από τον Πανιώνιο

Στην αποδέσμευση 10 παικτών από το ρόστερ του προχώρησε ο Πανιώνιος.

Παρελθόν 10 ποδοσφαιριστές από τον Πανιώνιο
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Στην αποφόρτηση του ρόστερ του προχωρά ο Πανιώνιος, με τον «Ιστορικό» να λύνει τη συνεργασία του με 10 ποδοσφαιριστές ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης δείχνει έτοιμη να πρωταγωνιστήσει στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2, έχοντας θέσει ως στόχο την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Γιώργο Σαραμαντά, Βασίλη Τσέργα, Τάσο Κρητικό, Αλέξανδρο Βοΐλη, Άντονι Μπελμόντ, Γιώργο Οκκά, Παναγιώτη Μωραΐτη, Γιούτο Ανζάι, Φώτη Σγουρή και Νίκο Πέιο.

Η οικογένεια του Πανιωνίου τους ευχαριστεί για την παρουσία και την προσφορά τους στον Σύλλογο και τους εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής τους πορείας.»

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