Στο ρόστερ των Μάβερικς για το Summer League Πουλακίδας και Ντε Λαρέα

Τους παίκτες που θα εκπρωσοπήσουν τους Μάβερικς στο Summer League του NBA έκανε γνωστούς η ομάδα του Ντάλας, με δύο γνώριμους να συμπεριλαμβάνονται στην τελική λίστα.

Ο λόγος για τον ομογενή γκαρντ Τζον Πουλακίδα, αλλά και τον Σέρχιο Ντε Λαρέα, ένα από τα κορυφαία ταλέντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Από τη μια, ο Πουλακίδας έχει υπογράψει συμβόλαιο two-way με το Ντάλας, με τον coach Κιντ να τον εμπιστεύεται αρκετά στην περσινή τελική ευθεία της σεζόν, προσφέροντάς του αυξημένο χρόνο συμμετοχής στον μαγικό κόσμο του NBA.

Από την άλλη, ο Ντε Λαρέα επιλέχθηκε στο νούμερο 25 του φετινού Draft από τους «Μαβς» και θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει για πρώτη φορά τις δυνάμεις του στην απέραντι όχθη του Ατλαντικού.

Αναλυτικά το ρόστερ των Μάβερικς στο Summer League: