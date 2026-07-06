· Ντάλας Μάβερικς

Στο ρόστερ των Μάβερικς για το Summer League Πουλακίδας και Ντε Λαρέα

Στο Summer League του NBA για λογαριασμό των Ντάλας Μάβερικς θα αγωνιστούν οι Τζον Πουλακίδας και Σέρχιο Ντε Λαρέα.

Στο ρόστερ των Μάβερικς για το Summer League Πουλακίδας και Ντε Λαρέα
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Τους παίκτες που θα εκπρωσοπήσουν τους Μάβερικς στο Summer League του NBA έκανε γνωστούς η ομάδα του Ντάλας, με δύο γνώριμους να συμπεριλαμβάνονται στην τελική λίστα.

Ο λόγος για τον ομογενή γκαρντ Τζον Πουλακίδα, αλλά και τον Σέρχιο Ντε Λαρέα, ένα από τα κορυφαία ταλέντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Από τη μια, ο Πουλακίδας έχει υπογράψει συμβόλαιο two-way με το Ντάλας, με τον coach Κιντ να τον εμπιστεύεται αρκετά στην περσινή τελική ευθεία της σεζόν, προσφέροντάς του αυξημένο χρόνο συμμετοχής στον μαγικό κόσμο του NBA.

Από την άλλη, ο Ντε Λαρέα επιλέχθηκε στο νούμερο 25 του φετινού Draft από τους «Μαβς» και θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει για πρώτη φορά τις δυνάμεις του στην απέραντι όχθη του Ατλαντικού.

Αναλυτικά το ρόστερ των Μάβερικς στο Summer League:

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