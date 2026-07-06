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Παναθηναϊκός: Με πρωτοβουλία Αλαφούζου ανοίγουν ακόμα δύο θύρες για διαρκείας

Ο Παναθηναϊκός ανοίγει ακόμα δύο θύρες για τις ανάγκες των φιλάθων του.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Με πρωτοβουλία Αλαφούζου ανοίγουν ακόμα δύο θύρες για διαρκείας
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Δύο επιπλέον θύρες ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός ότι θα ανοίξουν για διάθεση εισιτηρίων διαρκείας, έπειτα από πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη των «πράσινων», Γιάννη Αλαφούζου.

Συγκεκριμένα όπως ενημέρωσε το «τριφύλλι» πρόκειται για τις 17Α και 17Β με την τιμή να ορίζεται στα 280 ευρώ.

Η ενημέρωση

«Μετά από πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου, αποφασίστηκε να εκδοθούν εισιτήρια διαρκείας (και) στις θύρες 17Α και 17Β με τιμή αγοράς μόλις 280 ευρώ.

Η σειρά ένταξης θα καθοριστεί αποκλειστικά με χρονική προτεραιότητα, δηλαδή με τη λογική «όποιος προλάβει πρώτος»/«first come, first served».

Για τον λόγο αυτό, όσοι φίλοι του Παναθηναϊκού επιθυμούν να βρίσκονται στις εξέδρες του νέου γηπέδου από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του, καλούνται να κινηθούν έγκαιρα, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας προτεραιότητας είναι συγκεκριμένες.

Οπως είναι ήδη γνωστό, η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Παναθηναϊκού για τη νέα αγωνιστική περίοδο δεν αφορά μόνο τη φετινή σεζόν, αλλά συνδέεται άμεσα με την προτεραιότητα απόκτησης διαρκείας στο νέο γήπεδο του συλλόγου στον Βοτανικό.

Συνεπώς, οι πρώτοι 9.000 που θα αποκτήσουν διαρκείας από εδώ και στο εξής θα ενταχθούν αυτόματα στην τρίτη κατηγορία προτεραιότητας για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό.

Με δεδομένο ότι στις συγκεκριμένες θύρες (17Α και 17Β) αντιστοιχούν 2.500 άτομα, είναι αυτονόητο ότι όσοι αποκτήσουν τα παραπάνω διαρκείας θα έχουν εξασφαλισμένη προτεραιότητα για τον Βοτανικό.

Σημαντική υποσημείωση. Για λόγους ισονομίας, σε περίπτωση που κάποιος φίλαθλος που έχει ήδη αποκτήσει διαρκείας και θεωρεί ότι είναι άδικη η συγκεκριμένη απόφαση της ομάδας, θα έχει τη δυνατότητα να το ανταλλάξει με διαρκείας στις θύρες 17Α και 17Β και να του επιστραφεί η οικονομική διαφορά.

Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του δικαιώματος προτεραιότητας η ιδιότητα μέλους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για όσους είναι άνω των 18 ετών, σύμφωνα με τους όρους που έχει ανακοινώσει η ΠΑΕ».

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