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Υπόθεση Μπάλογκαν: Απορρίφθηκε η έφεση του Βελγίου, παίζει κανονικά

Το «παρών» στο παιχνίδι κόντρα στο Βέλγιο για τους «16» του Μουντιάλ θα δώσει ο Φολαρίν Μπάλογκαν, με την έφεση της βελγικής ομοσπονδίας να απορρίπτεται από την FIFA, με το σκάνδαλο να παίρνει την επίσημη μορφή του.

Υπόθεση Μπάλογκαν: Απορρίφθηκε η έφεση του Βελγίου, παίζει κανονικά
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Κανονικά θα δώσει το «παρών» ο Φολάριν Μπάλογκαν στην κρίσιμη αναμέτρηση των ΗΠΑ κόντρα στο Βέλγιο (07/07, 03:00) για τη φάση των «16» του Μουντιάλ. Η FIFA απέρριψε την έφεση της βελγικής ομοσπονδίας, σφραγίζοντας μια απόφαση που ήδη προκαλεί θύελλα αντιδράσεων και χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία του θεσμού.

Κάπως έτσι, ο Αμερικανός επιθετικός τίθεται κανονικά στα πλάνα του Μαουρίτσιο Ποκετίνο για το μεγάλο ματς. Υπενθυμίζεται ότι ο Μπάλογκαν είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι των «32» απέναντι στη Βοσνία, ωστόσο σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, η οποία οδήγησε στην άρση της τιμωρίας του.

Από την πλευρά της, η Ομοσπονδία του Βελγίου ζήτησε επίσημες εξηγήσεις από την παγκόσμια συνομοσπονδία για την εξέλιξη, με την FIFA από τη μεριά της να λαμβάνει το σχετικό έγγραφο ως έφεση, προχωρόντας στην απόρριψή του.

Παρόλα αυτά, οι Βέλγοι ξεκαθαρίζουν ότι διατηρούν το δικαίωμα να καταθέσουν νέα έφεση ακόμη και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, εφόσον ο Μπάλογκαν αγωνιστεί κανονικά.

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