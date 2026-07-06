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Νέος προπονητής της Μονακό ο Φιλίπε Λουίς

Την πρόσληψη του Φιλίπε Λουίς ανακοίνωσε η Μονακό, με τον πρώην Βραζιλιάνο μπακ να αναλαμβάνει καθήκοντα πρώτου προπονητή στους Μονεγάσκους.

Νέος προπονητής της Μονακό ο Φιλίπε Λουίς
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Η Μονακό ανακοίνωσε σήμερα (6/7) τον Φιλίπε Λουίς ως νέο προπονητή της ομάδας. Στα 40 του χρόνια, ο Βραζιλιάνος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2028 και ξεκινά την πρώτη του εμπειρία ως προπονητής ευρωπαϊκού συλλόγου, τερματίζοντας εβδομάδες εικασιών για το μέλλον του.

Σε σχετική της ανακοίνωσή , η Μονακό ανέφερε ότι η άφιξη του πρώην ακραίου αμυντικού σηματοδοτεί «την αρχή μιας νέας εποχής» για την ομάδα.

Ο Φιλίπε αντικαθιστά τον Βέλγο Σεμπαστιάν Ποκόνιολι και θα έχει την αποστολή να επαναφέρει τη Μονακό στους πρωταγωνιστές του γαλλικού ποδοσφαίρου μετά από μια σεζόν, στην οποία τερμάτισε μόλις έβδομη στη Ligue 1 και εξασφάλισε θέση στα playoffs του Conference League.

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Νέος προπονητής της Μονακό ο Φιλίπε Λουίς

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