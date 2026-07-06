· Μαϊάμι Χιτ

Επίσημο: Στους Μαϊάμι Χιτ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Παίκτης των Μαϊάμι Χιτ με κάθε επισημότητα είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με την ομάδα της Φλόριντα να ολοκληρώνει το trade με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Επίσημο: Στους Μαϊάμι Χιτ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
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Με ένα εντυπωσιακό εικαστικό, οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η ομάδα του Έρικ Σπόλστρα ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του "Greek Freak", ο οποίος αφήνει το Μιλγουόκι έπειτα από 13 ολόκληρα χρόνια για να μετακομίσει στη Φλόριντα, με στόχο να οδηγήσει τους Χιτ στο τέταρτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και να κατακτήσει ο ίδιος το δεύτερο δαχτυλίδι της καριέρας του.

Λίγο πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις, ο Έλληνας σούπερ σταρ αποχαιρέτησε τους Μπακς και τους φιλάθλους τους με ένα συγκινητικό βίντεο, με τα «Ελάφια» να τον ευχαριστούν θερμά για τη μυθική προσφορά του στον σύλλογο.

Στο διάστημα της παρουσίας του στο Μιλγουόκι, ο Αντετοκούνμπο οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ το 2021, καθώς και του NBA Cup το 2024.

Παράλληλα, δημιούργησε μια ασύλληπτη συλλογή από ατομικές διακρίσεις, έχοντας αναδειχθεί:

  • 2 φορές MVP της κανονικής διάρκειας (2019, 2020)
  • MVP των τελικών (2021)
  • MVP του NBA Cup (2024)
  • Αμυντικός της χρονιάς (2020)
  • 10 φορές All-Star * 7 φορές μέλος της κορυφαίας πεντάδας του πρωταθλήματος

Η ανακοίνωση των Χιτ:

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