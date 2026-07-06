· Ολυμπιακός

Στον Ολυμπιακό η Ανδρικοπούλου

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την Λίνα Ανδρικοπούλου.

Στον Ολυμπιακό η Ανδρικοπούλου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση της Λίνας Ανδρικοπούλου για την επόμενη αγωνιστική σεζόν στο βόλεϊ Γυναικών.

Η ανακοίνωση

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Λίνα Ανδρικοπούλου. Η 28χρονη Ελληνοφινλανδή διαγώνια (25/5/1998, 1,81μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.

H Λίνα Ανδρικοπούλου έχει αγωνιστεί στην Εθνική Φινλανδίας Γυναικών. Από το 2017 έως το 2025, αγωνίστηκε σε τρεις φινλανδικές ομάδες (Βάμπουλα, Βιέστι, Κάνγκασαλα), ενώ τη σεζόν 2025-26, έπαιξε στην Μαβ Ελόρε της Ουγγαρίας. Το 2021-22, αναδείχθηκε κορυφαία διαγώνιος του Κυπέλλου Φινλανδίας.

Η δήλωση της Λίνας Ανδρικοπούλου:"Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα έρθω να παίξω για τον Ολυμπιακό! Εχω ακούσει τα καλύτερα για τον σύλλογο και την κουλτούρα εκεί και ανυπομονώ να γίνω μέλος του. Ο στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για τον σύλλογο. Και επίσης, να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου. Είμαι περήφανη που είμαι μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού και ελπίζω να σας δω όλους σύντομα".

Προηγούμενες ομάδες:2025-26: Μαβ Ελόρε (Ουγγαρία)2022-25: Κάνγκασαλα (Φινλανδία)2020-22: Βιέστι (Φινλανδία)2017-20: Βάμπουλα (Φινλανδία)».

COMMENTS
LATEST NEWS
23:31 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός: Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Βρακά

23:10 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Σκληρή ανακοίνωση του ΑΣ κατά της ΚΑΕ - «Δεν τηρούνται οι συμφωνίες για το Παλατάκι»

23:02 NBA

Συμφώνησε με τους Κλίπερς ο Χατσιμούρα

23:01 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ταξίδεψε 8.350 μίλια μόνο για να δει τον Κριστιάνο

22:33 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026, Βραζιλία: Παραμένει στον πάγκο της «Σελεσάο» ο Αντσελότι παρά τον αποκλεισμό

22:19 MUNDIAL

Πορτογαλία - Ισπανία: Δίπλα στους «φούρια ρόχα» και πάλι ο Μπαρδέμ

22:14 SUPER LEAGUE

Ανακοίνωσε τον Ματάρ Τιάμ ο Άρης

21:46 MUNDIAL

LIVE: Πορτογαλία - Ισπανία

21:45 EUROLEAGUE

Ψάχνει την υπέρβαση με Ιφί η Βαλένθια

21:24 SUPER LEAGUE

Άρης: Ξεκίνησαν τα εργομετρικά

21:13 MUNDOBASKET

Προκριματικά MundoBasket: Περίπατος για την Τουρκία κόντρα στην Ελβετία με «καυτό» Οσμάν

20:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέος προπονητής της Μονακό ο Φιλίπε Λουίς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας